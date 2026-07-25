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Żoliborz

Zabytkowe kino niemal gotowe po remoncie

Kino Tęcza po remoncie
Niezwykłe znalezisko w Kinie Tęcza
Źródło wideo: Paweł Arczewski, Kino Tęcza
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Remont zabytkowego kina Tęcza na Żoliborzu właśnie się kończy. Prace modernizacyjne trwały dwa lata. Otwarcie obiektu zaplanowano na listopad.

Jak informuje stołeczny ratusz, cały budynek przeszedł gruntowny remont. Powstała nowoczesna sala kinowa na 145 osób. Zainstalowano w niej także projektor 35 mm, dzięki któremu będzie można zobaczyć filmy dostępne tylko na tradycyjnej taśmie filmowej.

Z kolei na fasadę obiektu powróciły dwa kultowe neony zaprojektowane w XX wieku przez Magdalenę Byczyńską. Tuż przy wejściu do kina gotowe jest już sgraffito inspirowane rysunkami Andrzeja Wajdy.

Gotowy jest też zazieleniony dziedziniec. Ta przestrzeń ma być wykorzystywana m.in. pod wystawy plenerowe. W nowym Kinie Tęcza będzie działać również kawiarnia.

Kino Tęcza po remoncie
Kino Tęcza po remoncie
Kino Tęcza po remoncie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Kino Tęcza po remoncie
Kino Tęcza po remoncie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Kino Tęcza po remoncie
Kino Tęcza po remoncie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Kino Tęcza po remoncie
Kino Tęcza po remoncie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Kino Tęcza po remoncie
Kino Tęcza po remoncie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Historia Tęczy

Budynek kina Tęcza powstał w roku 1929 jako kotłownia centralnego ogrzewania dla budowanego wówczas osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wojnie przez wiele lat działało w nim kino.

"W grudniu 2020 roku miasto stołeczne Warszawa, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Żoliborz Centralny i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy porozumiały się co do jego dalszych losów. Zdecydowano wówczas, że kino Tęcza zostanie odnowione i swoją siedzibę zorganizuje w nim CKF" - przypomina stołeczny ratusz.

Kino letnie

W Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy działa już kino letnie z cyklu HALO, KINO TĘCZA. Po raz drugi bezpłatne pokazy odbywają się na dziedzińcu Parku im. Żołnierzy Żywiciela.

Do końca wakacji będzie można zobaczyć zarówno klasykę Andrzeja Wajdy, m.in. "Ziemię obiecaną", "Kanał" i "Wszystko na sprzedaż", jak i filmy prezentowane we współpracy z warszawskimi festiwalami filmowymi, takie jak "Writing with Fire", "Alyam, Alyam" czy "Miodowy miesiąc". Pokazy odbywają się we wtorki i czwartki – w lipcu o godz. 21, a w sierpniu o 20.30. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
KinoInwestycje w Warszawie
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