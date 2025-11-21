Zapłacił skradzioną kartą 15 razy

Policjanci zatrzymali 33-latka Źródło: KRP Warszawa V

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do policjantów z Żoliborza wpłynęło zawiadomienie o kradzieży, do której doszło pod koniec października w pociągu relacji Kielce–Warszawa. Jak przekazali, jednemu z pasażerów skradziono saszetkę wraz z paszportem, prawem jazdy, dowodem osobistym, kartami bankomatowymi oraz pieniędzmi. Pokrzywdzony wycenił straty na 1173 złote. Policjanci rozpoczęli działania. Doprowadziły one do ustalenia podejrzanego o kradzież.

"Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mundurowi ustalili, że 33-letni mężczyzna dokonał 15 nieuprawnionych transakcji w jednym sklepie przy ulicy Dubois, używając przy tym skradzionej karty bankomatowej pokrzywdzonego. Łączna wartość strat z tych kradzieży wyniosła prawie 700 złotych" - poinformowała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska z komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Usłyszał 16 zarzutów

Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania, a następnie przewieziony do komisariatu przy ulicy Rydygiera.

Funkcjonariusze przedstawili mu jeden zarzut dotyczący kradzieży oraz 15 zarzutów za kradzież z włamaniem do systemu bankowego i nieuprawnione użycie karty bankomatowej. Jak przekazali, za popełnione czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Policjanci zatrzymali 33-latka Źródło: KRP Warszawa V