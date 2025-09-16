Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

O wtorkowym zdarzeniu poinformowała na Facebooku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej.

"Dzisiaj, chwilę po szesnastej, nasze zastępy zostały zadysponowane do groźnie zapowiadającego się zdarzenia przy ul. Słowackiego w rejonie skrzyżowania ze Szczepanowskiego. Na jezdnię przewróciło się drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną oraz zaparkowane samochody. W jednym z pojazdów w tym czasie znajdowały się dwie osoby. Na szczęście jeszcze przed naszym przyjazdem opuściły one samochód o własnych siłach i zostały przekazane pod opiekę ZRM" - podali strażacy.

Drzewo spadło na sieć trakcyjną i auta

Jak wskazali, ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu powalonego drzewa oraz współpracy z pogotowiem energetycznym przy uszkodzonej sieci trakcyjnej. Na miejscu pracowały trzy zastępy.

Zarząd Transportu Miejskiego informował o skierowaniu na objazdy trzech linii: dwóch autobusowych - 116 i 518 oraz jednej tramwajowej - 36. Utrudnienia trwały dwie i pół godziny, do 19.

Przewrócona topola na Żoliborzu