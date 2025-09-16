Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta

Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Na warszawskim Żoliborzu powalona topola uszkodziła sieć trakcyjną oraz zaparkowane w pobliżu samochody. Na miejscu pracowali strażacy.

O wtorkowym zdarzeniu poinformowała na Facebooku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej.

"Dzisiaj, chwilę po szesnastej, nasze zastępy zostały zadysponowane do groźnie zapowiadającego się zdarzenia przy ul. Słowackiego w rejonie skrzyżowania ze Szczepanowskiego. Na jezdnię przewróciło się drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną oraz zaparkowane samochody. W jednym z pojazdów w tym czasie znajdowały się dwie osoby. Na szczęście jeszcze przed naszym przyjazdem opuściły one samochód o własnych siłach i zostały przekazane pod opiekę ZRM" - podali strażacy.

Drzewo spadło na sieć trakcyjną i auta
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Źródło: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej

Jak wskazali, ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu powalonego drzewa oraz współpracy z pogotowiem energetycznym przy uszkodzonej sieci trakcyjnej. Na miejscu pracowały trzy zastępy.

Zarząd Transportu Miejskiego informował o skierowaniu na objazdy trzech linii: dwóch autobusowych - 116 i 518 oraz jednej tramwajowej - 36. Utrudnienia trwały dwie i pół godziny, do 19.

Przewrócona topola na Żoliborzu

Przewrócona topola na Żoliborzu
Przewrócona topola na Żoliborzu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Przewrócona topola na Żoliborzu
Przewrócona topola na Żoliborzu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Przewrócona topola na Żoliborzu
Przewrócona topola na Żoliborzu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Przewrócona topola na Żoliborzu
Przewrócona topola na Żoliborzu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: JRG APoż - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarna
Czytaj także:
Warszawa podpisała umowę na zakup elektrycznych autobusów
Bez "wieży" w środku, z bateriami na dachu. Warszawa kupuje 79 nowych elektryków
Komunikacja
Pelagia świętuje czterdziestkę
"Najstarszy hipopotam w Polsce". Pelagia kończy 40 lat
Praga Północ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Ściągnęli obraz. To, co odkryli na ścianie, bardzo ich zaskoczyło
Okolice
Zabójstwo na Nowym Świecie. Trwa rozprawa Dawida Mirkowskiego
"Spokojny, niekonfliktowy". Zabity w środku miasta na oczach świadków
Alicja Glinianowicz
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
Okolice
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz
9 października w Warszawie zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Testy syren alarmowych w Warszawie
Śródmieście
Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona
Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki
Okolice
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić nastolatce bronią. Nie przyznał się, ale powiedział o konflikcie z rodziną
Okolice
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia
Śródmieście
Dziki uszkodziły boisko klubu Advit Wiązowna
Dziki zryły boisko. "Jakby ktoś przeorał je traktorem"
Klaudia Kamieniarz
Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze
Na Pradze powstaje biblioteka w ogrodzie
Praga Północ
Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"
"Uwaga!" TVN
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy
Okolice
Warszawa Centralna
Dziewięć dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
Śródmieście
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
Śródmieście
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Bemowo
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
Śródmieście
Warszawa. 22-latek znęcał się nad swoją partnerką
22-latek znęcał się nad partnerką. "Szarpał za włosy, dusił oraz znieważał"
Żoliborz
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
"Oczko" usłyszał zarzut kierowania gangiem o międzynarodowym zasięgu
Wilanów
Warszawa. Interwencja służb na Lotnisku Chopina
Akcja na lotnisku. Zatrzymano dwóch mężczyzn poszukiwanych przez Interpol
Włochy
Zderzenie dwóch aut w Tarczynie
Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Mówił, że "uczy się jeździć"
Okolice
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
Okolice
Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
Bemowo
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
Śródmieście
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach
Mateusz Mżyk
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki