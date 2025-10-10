Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski. "To oryginalny kamień, symbol pamięci"

Prezydent Andrzej Duda o symbolicznym usytuowaniu muzeum

Płyta nagrobna wykonana z piaskowca trafiła do polskiej jednostki dyplomatycznej za sprawą decyzji Rady Miasta Newark, która zarządza tamtejszym cmentarzem wojskowym.

Jak podkreślił Ireneusz Truszkowski, Konsul Generalny RP w Manchesterze, to wydarzenie ma wymiar nie tylko historyczny, ale i głęboko symboliczny:

- To wyjątkowy dzień dla polskiej służby dyplomatycznej - możemy uchronić jedną z nielicznych już dziś pamiątek po generale Władysławie Sikorskim. Płyta z jego nagrobka w Newark to oryginalny kamień, symbol pamięci i wspólnego losu polskich żołnierzy na emigracji - powiedział dyplomata, cytowany w komunikacie MHP.

Płytę nagrobną zdeponowano w miejskich zbiorach

Generał Władysław Sikorski, premier rządu RP na uchodźstwie i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, zginął tragicznie 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. 16 lipca 1943 roku został złożony na cmentarzu polskich lotników w Newark-on-Trent. Po wojnie na jego mogile stanęła prosta płyta z piaskowca - typowa dla nagrobków Commonwealth War Graves Commission - symbol równości i wspólnoty żołnierskiego losu.

Po ekshumacji w 1993 roku i przeniesieniu szczątków generała na Wawel, w Newark pozostawiono pamiątkową tablicę, natomiast oryginalną płytę z nagrobka zdeponowano w miejskich zbiorach.

Wpisuje się w misję muzeum

Jak zaznaczył Krzysztof Niewiadomski, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Historii Polski, obiekt ten doskonale wpisuje się w misję Muzeum - ochrony dziedzictwa i kształtowania pamięci historycznej:

- Budowa kolekcji to jeden z kamieni węgielnych Muzeum Historii Polski. Gromadzimy i udostępniamy obiekty po to, by zachować dziedzictwo i kształtować pamięć - tak, by kluczowe postaci i wydarzenia naszej historii zyskiwały nowe znaczenia w oczach kolejnych pokoleń - stwierdził Niewiadomski.

Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego Źródło: MHP