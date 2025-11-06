Logo TVN Warszawa
Warszawa
Żoliborz

Radosne świętowanie niepodległości na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu

Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Biegi, koncerty, marsze, rajdy. Tak Polacy świętowali 106. rocznicę odzyskania niepodległości
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada na warszawskiej Cytadeli oraz Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal Wspólna Niepodległa. W programie wydarzenia artystyczne, parady, warsztaty historyczne i rodzinne. Podczas wielkiego koncertu wystąpi 16 artystów z 16 województw. Zaprezentują tradycyjne pieśni regionalne.

- Przed nami 11 listopada - rocznica ważna dla Polski i dla nas wszystkich, także w Warszawie. To święto od lat celebrujemy wspólnie i solidarnie, budując poczucie wspólnoty w stolicy i w całym kraju - powiedziała cytowana w komunikacie na ten temat wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Ukoronowaniem warszawskich obchodów będzie wielki koncert "Wspólna Niepodległa" na Cytadeli, organizowany wspólnie przez Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i Stołeczną Estradę.

- Wystąpi 16 artystów z 16 województw, a na scenie zabrzmi zarówno muzyka ludowa i tradycyjna, jak i nowoczesne brzmienia, pokazujące różnorodność i siłę polskiej kultury. Całe miasto - od Cytadeli po Krakowskie Przedmieście - będzie przestrzenią wspólnego świętowania, pełnego koncertów, pikników i spotkań rodzinnych - dodała Machnowska-Góra.

Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Źródło: Ewelina Lach, Muzeum Historii Polski

Koncert na Cytadeli. Kto wystąpi?

Koncert "Wspólna Niepodległa 2025" odbędzie się 11 listopada o godz. 18.00 na Cytadeli Warszawskiej. Wystąpi 16 artystów z 16 województw, którzy zaprezentują tradycyjne pieśni i motywy regionalne w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Jana Smoczyńskiego wraz z zespołem.

Wstęp jest bezpłatny, a na miejsce łatwo będzie dotrzeć dzięki specjalnej, darmowej linii autobusowej "WN". Na terenie Cytadeli na czas koncertu zaplanowano także specjalną strefę dla osób poruszających się na wózkach oraz strefę z pętlą indukcyjną.

- To ogromny zaszczyt występować z tak różnorodnym repertuarem, sięgającym po język i tradycje regionalne, z którymi na co dzień nie mamy styczności. Dla nas, twórców, to nowe i inspirujące doświadczenie, które daje energię i poczucie wspólnoty, dlatego wierzę, że będzie to wieczór pełen emocji i muzycznej energii. Reprezentuję Wielkopolskę - region radosnego świętowania - i szczególnie bliski jest mi pomysł łączenia tradycji z nowoczesnością, by pokazać młodszemu pokoleniu, jak ciekawie można odkrywać kulturę - powiedziała piosenkarka Kasia Lins.

Podczas koncertu "Wspólna Niepodległa 2025" wystąpią: Błażej Król (lubuskie), Ania Dąbrowska (lubelskie), Dawid Tyszkowski (opolskie), Justyna Steczkowska (podkarpackie), Justyna Święs (śląskie), Kasia Lins (wielkopolskie), Kuba Kawalec (świętokrzyskie), Kwiat Jabłoni (mazowieckie), Łukasz Zagrobelny (dolnośląskie), Margaret (zachodniopomorskie), Natalia Szroeder (pomorskie), Piotr Rogucki (łódzkie), Sebastian Karpiel-Bułecka (małopolskie), Tomasz Organek (podlaskie), Wiktoria Kida (kujawsko-pomorskie) oraz Wozz Lozowski (warmińsko-mazurskie).

Wspólna Niepodległa
Wspólna Niepodległa
Źródło: UM Warszawa

Festyn na Krakowskim Przedmieściu

Po południu festiwalowe atrakcje przeniosą się na Krakowskie Przedmieście, gdzie w godzinach od 14:00 do 19:00 odbędzie się wielki plenerowy festyn. Zaplanowano barwne parady z udziałem orkiestr dętych, grup rekonstrukcyjnych, szczudlarzy i bicyklistów, a na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zabrzmi muzyka ludowa w wykonaniu m.in. Janusza Prusinowskiego Kompanii i Kapeli Biskupiańskiej.

Na Akademii Sztuk Pięknych, w Domu Spotkań z Historią oraz w Instytucie Pileckiego czekać będą spektakle, wystawy, warsztaty i pokazy filmowe, tworzące bogaty i różnorodny program obchodów Niepodległości w sercu Warszawy. W DSH będzie można zobaczyć wystawy poświęcone odbudowie stolicy oraz wziąć udział w pokazach filmowych.

Linia autobusowa "WN"

Na koncert "Wspólna Niepodległa 2025" będzie można wygodnie dojechać darmową linią autobusową "WN", kursującą między Teatrem Wielkim a parkingiem autobusowym na Cytadeli. Na Cytadelę można dotrzeć także autobusami linii 185 lub dojść pieszo z placu Wilsona.

Dodatkowo uruchomiona zostanie retro linia z zabytkowymi autobusami, w których podczas przejazdu przewodnik opowie o historii 11 listopada i odzyskaniu niepodległości.

Linia WN - trasa
Linia WN - trasa
Źródło: UM Warszawa

Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na stronie Muzeum Historii Polski>>

Biegi Niepodległości w Warszawie
W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób
Śródmieście
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
Śródmieście
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Projekt rozporządzenia
Śródmieście

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ewelina Lach, Muzeum Historii Polski

Święto Niepodległości
