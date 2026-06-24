Żoliborz "Dziwny obiekt nad Warszawą". Wyjaśniamy, czym jest BASIA Oprac. Katarzyna Kędra |

Statek powietrzny nad Warszawą. To aerostat Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed godziną 12 otrzymaliśmy na Kontakt24 informację od czytelnika. "Dziwny obiekt widoczny nad Warszawą, mniej więcej nad Pragą Północ/Żeraniem" - napisał.

Aerostat BASIA. Co to takiego?

Ustaliliśmy, do kogo należy statek powietrzny, wyglądający jak sterowiec. - To pokaz aerostatu BASIA - informuje w odpowiedzi mailowej Joanna Zaczek z biura komunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Aerostat nad Warszawą Aerostat nad Warszawą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Aerostat nad Warszawą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Aerostat nad Warszawą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Aerostat nad Warszawą Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

BASIA, czyli Bierny Aerostatyczny System Informacyjno-Analityczny, to, jak czytamy na stronie PAN, system oparty na "aerostacie wynoszącym sensory obserwacyjne ponad horyzont". Ma wypełnić jedną z luk w monitorowaniu przestrzeni - wykrywać nisko lecące obiekty, ruch pojazdów, pojedynczych osób.

Centralnym elementem systemu jest aerostat, czyli balon, uwięziony na wysokości około 300 metrów, wypełniony sensorami. "Aerostat zapewnia stabilną i długotrwałą obecność systemu obserwacyjnego w powietrzu. Jednocześnie zachowuje mobilność - cały system można w stosunkowo krótkim czasie przemieścić w inne miejsce i ponownie uruchomić" - wyjaśnia PAN.

75-lecie Polskiej Akademii Nauk

Środowa prezentacja odbywa się w ramach obchodów 75-lecia Polskiej Akademii Nauk na terenie Warszawskiej Cytadeli, na błoniach przed Muzeum Wojska Polskiego.

OGLĄDAJ: TVN24