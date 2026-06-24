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"Dziwny obiekt nad Warszawą". Wyjaśniamy, czym jest BASIA

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Aerostat nad Warszawą
Statek powietrzny nad Warszawą. To aerostat
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Nad Warszawą odbywa się pokaz aerostatu BASIA. To jasny balon, przypominający sterowiec. Należy do Polskiej Akademii Nauk.

Przed godziną 12 otrzymaliśmy na Kontakt24 informację od czytelnika. "Dziwny obiekt widoczny nad Warszawą, mniej więcej nad Pragą Północ/Żeraniem" - napisał.

Aerostat BASIA. Co to takiego?

Ustaliliśmy, do kogo należy statek powietrzny, wyglądający jak sterowiec. - To pokaz aerostatu BASIA - informuje w odpowiedzi mailowej Joanna Zaczek z biura komunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Aerostat nad Warszawą
Aerostat nad Warszawą
Aerostat nad Warszawą
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Aerostat nad Warszawą
Aerostat nad Warszawą
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Aerostat nad Warszawą
Aerostat nad Warszawą
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Aerostat nad Warszawą
Aerostat nad Warszawą
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

BASIA, czyli Bierny Aerostatyczny System Informacyjno-Analityczny, to, jak czytamy na stronie PAN, system oparty na "aerostacie wynoszącym sensory obserwacyjne ponad horyzont". Ma wypełnić jedną z luk w monitorowaniu przestrzeni - wykrywać nisko lecące obiekty, ruch pojazdów, pojedynczych osób.

Centralnym elementem systemu jest aerostat, czyli balon, uwięziony na wysokości około 300 metrów, wypełniony sensorami. "Aerostat zapewnia stabilną i długotrwałą obecność systemu obserwacyjnego w powietrzu. Jednocześnie zachowuje mobilność - cały system można w stosunkowo krótkim czasie przemieścić w inne miejsce i ponownie uruchomić" - wyjaśnia PAN.

75-lecie Polskiej Akademii Nauk

Środowa prezentacja odbywa się w ramach obchodów 75-lecia Polskiej Akademii Nauk na terenie Warszawskiej Cytadeli, na błoniach przed Muzeum Wojska Polskiego.

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pc
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Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Tagi:
Polska Akademia Nauk
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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