"Dziwny obiekt nad Warszawą". Wyjaśniamy, czym jest BASIA
Przed godziną 12 otrzymaliśmy na Kontakt24 informację od czytelnika. "Dziwny obiekt widoczny nad Warszawą, mniej więcej nad Pragą Północ/Żeraniem" - napisał.
Aerostat BASIA. Co to takiego?
Ustaliliśmy, do kogo należy statek powietrzny, wyglądający jak sterowiec. - To pokaz aerostatu BASIA - informuje w odpowiedzi mailowej Joanna Zaczek z biura komunikacji Polskiej Akademii Nauk.
BASIA, czyli Bierny Aerostatyczny System Informacyjno-Analityczny, to, jak czytamy na stronie PAN, system oparty na "aerostacie wynoszącym sensory obserwacyjne ponad horyzont". Ma wypełnić jedną z luk w monitorowaniu przestrzeni - wykrywać nisko lecące obiekty, ruch pojazdów, pojedynczych osób.
Centralnym elementem systemu jest aerostat, czyli balon, uwięziony na wysokości około 300 metrów, wypełniony sensorami. "Aerostat zapewnia stabilną i długotrwałą obecność systemu obserwacyjnego w powietrzu. Jednocześnie zachowuje mobilność - cały system można w stosunkowo krótkim czasie przemieścić w inne miejsce i ponownie uruchomić" - wyjaśnia PAN.
75-lecie Polskiej Akademii Nauk
Środowa prezentacja odbywa się w ramach obchodów 75-lecia Polskiej Akademii Nauk na terenie Warszawskiej Cytadeli, na błoniach przed Muzeum Wojska Polskiego.