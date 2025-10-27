Logo TVN Warszawa
Wola

Teatr Żydowski i Urząd Pracy będą miały siedzibę w tym budynku. Najpierw remont

Otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych gmachu przy Kasprzaka 22. Zmodernizowany obiekt będzie połączeniem funkcji kulturalnych i administracyjnych. To tutaj swoją stałą siedzibę będą mieć Teatr Żydowski oraz Urząd Pracy.

Jak zapowiedział Stołeczny Zarząd Odbudowy Miasta odpowiedzialny za tę inwestycję, najniższą ofertę – na kwotę blisko 115,2 miliona złotych - złożyła firma BUDIMEX S.A. z Warszawy. Najwyższą, w wysokości ponad 189,5 miliona złotych przedstawiła z kolei Tronus Polska Sp. z o.o. "Modernizacja budynku na Woli połączy w jednym miejscu przestrzeń dla Teatru Żydowskiego oraz Urząd Pracy m.st. Warszawy. Wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na realizację projektu i robót budowlanych" - podkreślono.

Scena główna z widownią na co najmniej 350 osób

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację czterokondygnacyjnego budynku z lat 50., wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. W ramach inwestycji przewidziano m.in. wykonanie rozbiórek, przebudowę i rozbudowę obiektu, remont elewacji, a także zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją chodników od strony południowej i wschodniej. Po przebudowie obiekt pomieści nowoczesną siedzibę Teatru Żydowskiego i Centrum Kultury Jidysz na dwóch dolnych kondygnacjach (niski i wysoki parter) od strony ul. Kasprzaka 22 oraz Urząd Pracy m.st. Warszawy.

W nowej siedzibie Teatru Żydowskiego znajdą się m.in. scena główna z widownią na co najmniej 350 osób (w tym z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami), scena kameralna na około 100 widzów, sale prób, studio nagrań, garderoby, magazyny i zaplecze techniczne, a także pokoje gościnne dla artystów.

"Połączenie funkcji kulturalnych i administracyjnych w jednym, odnowionym budynku przy Kasprzaka 22 to przykład efektywnego wykorzystania miejskiej infrastruktury – inwestycji, która przywróci blask historycznemu obiektowi i stworzy miejsce spotkań, pracy i kultury w sercu Woli" - zapowiedział SZRM.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy kilka lat temu, że od 2016 roku Teatr Żydowski nie ma w stolicy swojej stałej siedziby. Już niedługo jednak ma się to zmienić, bowiem zostanie on przeniesiony na ulicę Kasprzaka 22, gdzie do tej pory mieścił się Teatr na Woli. Nieruchomość została zakupiona przez miasto w 2019 roku. Teraz plany przeniesienia tam Teatru Żydowskiego wchodzą w etap realizacji.

