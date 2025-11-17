Trzy kilogramy narkotyków, broń i milion złotych

Narkotyki, broń i gotówka znalezione u 46-latka Źródło: KRP Warszawa IV

- Podczas przeszukania mieszkań i komórek lokatorskich w dwóch lokalizacjach, kryminalni ujawnili i zabezpieczyli zabronione środki, łącznie to ponad 3,5 kilograma (marihuana, amfetamina), które zostały przekazane do dalszych badań. Policjanci zabezpieczyli również 18 litrów aminy, z której można wyprodukować około 60 kilogramów amfetaminy oraz prawie milion złotych w gotówce - wymieniła rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Kryminalni znaleźli również broń wraz z amunicją, których posiadanie wymaga zezwolenia. Jak ustalili, zabezpieczona broń była poszukiwana jako utracona podczas kradzieży z włamaniem do mieszkania w 2019 roku

Był już karany

- W sprawie został zatrzymany 46-latek, który trafił do policyjnego aresztu. Z policyjnych baz danych wynikało, że mężczyzna był już karany za posiadanie znacznej ilości narkotyków i przebywał w zakładzie karnym, który opuścił w grudniu 2024 roku - zaznaczyła nadkomisarz Sulowska.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzuty przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających. Te zarzuty usłyszał w warunkach recydywy. Podejrzany odpowie również za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

