Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala

- Zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów otrzymaliśmy o godzinie 7.28. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, trafiły do szpitala - mówi nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Reporter tvnwarszawa.pl przekazał, że poszkodowani to kierowca auta przewozu osób, jego pasażerka oraz kierujący drugim pojazdem, biorącym udział w zdarzeniu.
Warszawska straż pożarna wskazała, że zderzyły się samochody marek Opel i Toyota Prius.
- Występują niewielkie utrudnienia w kierunku Bemowa - powiedział nam bryg. Adam Łopatka z warszawskiej straży pożarnej.
Poważny wypadek na Woli
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl