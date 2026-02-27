Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala

Kierowca przewozu osób wjechał w bok drugiego samochodu Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów otrzymaliśmy o godzinie 7.28. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, trafiły do szpitala - mówi nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Reporter tvnwarszawa.pl przekazał, że poszkodowani to kierowca auta przewozu osób, jego pasażerka oraz kierujący drugim pojazdem, biorącym udział w zdarzeniu.

Warszawska straż pożarna wskazała, że zderzyły się samochody marek Opel i Toyota Prius.

- Występują niewielkie utrudnienia w kierunku Bemowa - powiedział nam bryg. Adam Łopatka z warszawskiej straży pożarnej.

