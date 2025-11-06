Uciekał przed policją. Uderzył w kilka aut, jazdę skończył na latarni

Kierowca uderzył w latarnię Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- Na rondzie Czterdziestolatka policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podjęli czynności wobec kierującego bmw, który dopuścił się wykroczenia drogowego. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, żeby zatrzymać i skontrolować kierującego. Kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać, a policjanci podjęli za nim pościg - przekazał nam Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, pościg ulicami Warszawy skończył się w okolicach ulicy Stawki. - Tam kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię. W trakcie pościgu doszło do kolizji z innymi pojazdami. Najprawdopodobniej było to około pięciu pojazdów - wskazał policjant. - Okazało się, że mężczyzna ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów - podsumował.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

