Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Uciekał przed policją. Uderzył w kilka aut, jazdę skończył na latarni

Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W czwartkowy wieczór policjanci drogówki prowadzili pościg ulicami Warszawy. Kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli, uciekając, spowodował kolizję z kilkoma autami, a na koniec wjechał w latarnię.

- Na rondzie Czterdziestolatka policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podjęli czynności wobec kierującego bmw, który dopuścił się wykroczenia drogowego. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, żeby zatrzymać i skontrolować kierującego. Kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać, a policjanci podjęli za nim pościg - przekazał nam Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, pościg ulicami Warszawy skończył się w okolicach ulicy Stawki. - Tam kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię. W trakcie pościgu doszło do kolizji z innymi pojazdami. Najprawdopodobniej było to około pięciu pojazdów - wskazał policjant. - Okazało się, że mężczyzna ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów - podsumował.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Kierowca uderzył w latarnię
Kierowca uderzył w latarnię
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Protestujący mieszkańcu pojawili się w urzędzie
"Utracą około 40 miejsc postojowych". Mieszkańcy protestują, urzędnicy tłumaczą
Żoliborz
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie niepodległości na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Żoliborz
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy
Śródmieście
Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34
Przed wojną produkowali tu mydło, teraz będą mieszkania
Praga Północ
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Przekładają hospitalizacje na przyszły rok. "Szpital do tej pory nie otrzymał zapłaty"
Ochota
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Śródmieście
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
Okolice
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
Śródmieście
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
Biegi Niepodległości w Warszawie
W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób
Śródmieście
Sprawcy rozboju w areszcie
Poznał dwóch mężczyzn na dworcu, pobili go i okradli
Ochota
Tydzień bez tramwajów na Jelonkach
Sporo remontów na ulicach. Utrudnienia na Modlińskiej, Powstańców Śląskich, Słomińskiego
Śródmieście
Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej
Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice
Praga Północ
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
"Kontrowersyjny plan", "opór społeczny". Komu przeszkadza ten tramwaj
Piotr Bakalarski
Przejście Marszałkowska-Złota
Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy
Śródmieście
Sala sądowa
Sąd umorzył sprawę oskarżonej o ułatwienie zabójstwa męża
Okolice
Zatrzymany 46-latek
"Mecenas" przyjechał po pieniądze. Seniorka straciła ogromną kwotę
Praga Północ
Nielegalany dom opieki w Łazach
"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"
Okolice
Poszukiwania na Narwi
Z Narwi wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Weszli do mieszkania obcej kobiety. Wyrzucili ją za drzwi i poszli spać
Okolice
Zderzenie na Łukowskiej
Motocyklista zderzył się z autem. Autobusy na objazdach
Praga Południe
Centrum Nauki Kopernik
Jedna z największych atrakcji turystycznych Warszawy kończy 15 lat
Śródmieście
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
Nocny pożar supermarketu. Zostało niewiele
Okolice
Stacja metra Centrum
Koniec utrudnień w metrze
Śródmieście
Protest na UW
Starcie Sikorskiego ze studentkami na UW
Śródmieście
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Okradł jubilera, uciekł autostopem
Okolice
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują
Praga Północ
Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
Śródmieście
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki