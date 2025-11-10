Porzucił śmieci przy drodze, ale zostawił coś, co go zdradziło

Wola Źródło: Google Earth

Strażnicy miejscy podczas patrolu rejonu ulicy Białowiejskiej na Woli znaleźli stertę worków z odpadami porzuconych przy drodze. Przejrzeli je i znaleźli tam również odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

"Wśród nich funkcjonariusze odnaleźli przedmioty i dokumenty, które pozwoliły rozpocząć ustalanie sprawcy wykroczenia. Po nitce do kłębka strażnicy miejscy dotarli do osoby odpowiedzialnej za zaśmiecenie terenu. Ustalony sprawca został ukarany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia odpadów. Co też niezwłocznie uczynił" - poinformowała straż miejska w komunikacie.

Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu wykroczeń, za zaśmiecanie miejsc publicznych grozi grzywna od 500 złotych wzwyż.

Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej Źródło: Straż miejska w Warszawie

