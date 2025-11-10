Logo TVN Warszawa
Wola

Porzucił śmieci przy drodze, ale zostawił coś, co go zdradziło

Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej
Wola
Źródło: Google Earth
Strażnicy miejscy natknęli się na sterty worków z odpadami porzuconymi przy jednej z ulic na warszawskiej Woli. Po krótkiej analizie ich zawartości udało się ustalić, kto je tam zostawił.

Strażnicy miejscy podczas patrolu rejonu ulicy Białowiejskiej na Woli znaleźli stertę worków z odpadami porzuconych przy drodze. Przejrzeli je i znaleźli tam również odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

"Wśród nich funkcjonariusze odnaleźli przedmioty i dokumenty, które pozwoliły rozpocząć ustalanie sprawcy wykroczenia. Po nitce do kłębka strażnicy miejscy dotarli do osoby odpowiedzialnej za zaśmiecenie terenu. Ustalony sprawca został ukarany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia odpadów. Co też niezwłocznie uczynił" - poinformowała straż miejska w komunikacie.

Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu wykroczeń, za zaśmiecanie miejsc publicznych grozi grzywna od 500 złotych wzwyż.

Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej
Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej
Źródło: Straż miejska w Warszawie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Okolice
Składowisko odpadów w Wołominie
Kilkanaście tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów. Jest szansa na ich utylizację
Okolice
Porzucone odpady w Mińsku Mazowieckim
Trzy zasypane drogi i ogromne koszty sprzątania
Klaudia Kamieniarz
Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska w Warszawie

Straż miejska
