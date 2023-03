Na gruntach poczty miało powstać ponad tysiąc mieszkań plus. Ale działki poszły pod młotek

1100 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus miało powstać na Woli na dwóch działkach wniesionych przez Pocztę Polską. Pierwsza została sprzedana deweloperowi, druga jeszcze w tym roku trafi na licytację. - Realizacja inwestycji nie była możliwa ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości - tłumaczy PFR Nieruchomości.

Umowę między Pocztą Polską a BGK Nieruchomości podpisano z pompą w lipcu 2017 roku. Zdjęcia z uroczystości wciąż można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury. - Cieszę się, że to właśnie Poczta Polska jako pierwsza spółka podpisała umowy na realizację inwestycji - mówił wówczas minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Plan był taki, że Poczta Polska wnosi w formie aportu dwie duże działki, a spółka BGK Nieruchomości sfinansuje budowę bloków. Na dwóch hektarach przy Sowińskiego 28 miało powstać 450 mieszkań, na trzyhektarowej nieruchomości przy Worcella 1 planowano oddać około 650 lokali. Łącznie 1100 "mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności".

Prędzej czy później mieszkania na atrakcyjnych gruntach pewnie powstaną, ale na pewno nie w ramach rządowego programu. Najpierw Poczta Polska wystawiła na licytację teren przy Sowińskiego i sprzedała firmie Matexi Polska za 113 milionów złotych . Potem do zakładki "sprzedaż nieruchomości" na stronie poczty trafiła działka przy Worcella. Cena wywoławcza: 140 milionów złotych. Termin licytacji: 1 czerwca 2023.

Problem okazały się roszczenia na podstawie dekretu Bieruta

- Umowa, która została zawarta w 2017 roku, miała charakter ramowy. Poczta Polska wskazywała potencjalne lokalizacje, które mogą być wykorzystane na potrzeby rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Następnie spółka (wówczas BGK Nieruchomości) przystąpiła do standardowych analiz - prawnych, podatkowych, technicznych. Po ich przeprowadzeniu zapadła decyzja o zakupie dwóch - spośród - wskazanych przez Pocztę Polską działek - odpowiada Ewa Syta. Ale nie ma na myśli działek na Woli. Tym razem chodzi o nieruchomości pocztowców przy Ratuszowej w Warszawie i Kolejowej we Wrocławiu.

I dodaje, że przy Ratuszowej trwa projektowanie osiedla składającego się z trzech budynków i około 560 mieszkań. - Blisko dwa lata temu - w połowie kwietnia 2021 roku - do Biura Ochrony Środowiska warszawskiego ratusza złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Jest to jedna z decyzji administracyjnych niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - informuje. PFR Nieruchomości wciąż czeka na decyzję środowiskową z urzędu miasta.