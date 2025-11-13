Logo TVN Warszawa
Wola

Liczba mieszkańców tego osiedla zwiększy się dwukrotnie

Projekt zmian Odolan
Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków
Źródło: WUOZ Warszawa
Z 30 do 60 tysięcy zwiększy się liczba mieszkańców Odolan w najbliższych latach. Jak zapewnia stołeczny ratusz, 40 procent ze 158-hektarowego terenu ma być przeznaczona na funkcje publiczne, takie jak zieleń, oświata, drogi i sport.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan, czyli południowo-zachodniej części Woli. Pracę nad projektem trwały kilkanaście lat, w ciągu których wybudowano wiele bloków. Urzędnicy zapewniają, że dalszy rozwój tego rejonu ma być lepiej zaplanowany, harmonijny, zrównoważony. W dużej mierze obszar, o którym mowa jest terenem poprzemysłowym, jego potencjał jest ogromny.

- To bardzo ważny moment dla rozwoju Woli. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz spółkami kolejowymi, w tym PKP S.A. udało nam się doprowadzić do zdjęcia klauzuli kolejowego terenu zamkniętego. Bez tej decyzji dotychczasowe próby uchwalenia planu dla Odolan były bezskuteczne - zachwalała współpracę z kolejarzami cytowana w komunikacie ratusza Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy. I podkreśliła, że 40 procent całego terenu objętego planem zostanie przeznaczone na różnego rodzaju funkcje publiczne: zieleń, oświatę, infrastrukturę drogową i sportową.

Chodzi o to, by nie powtarzać scenariusza dobrze znanego z przedmieść, gdzie część społeczna nie dogania mieszkaniowej. I każda aktywność poza domem oznacza dla mieszkańców zabudowy łanowej konieczność dojazdu w inne rejony miasta.

Projekt zmian Odolan
Projekt zmian Odolan
Źródło: Renata Kaznowska/Facebook

Na południu więcej zieleni a mniej mieszkań

Jak informuje ratusz, południowa część planu w rejonie ulic Grodziskiej i Gniewkowskiej obejmuje tereny niezagospodarowane oraz tereny, na których prowadzona jest działalność składowa, przeładunkowa i magazynowa. To obszar w większości należący do państwa, który pozostaje w wieczystym użytkowaniu różnych podmiotów kolejowych. I to właśnie tu ratusz widzi szkołę, przedszkole, żłobek, przychodnię, kościół i zieleń.

Plan przewiduje także uzupełnienie układu dróg. "Południowa część planu to obszar korytarza wymiany powietrza, dlatego obecność większego udziału zieleni oraz obniżona gęstość zabudowy względem północnej części jest tego naturalną konsekwencją" - przekazano w komunikacie.

– To absolutnie historyczny moment, dzięki któremu zostaną rozwiązane problemy urbanistyczne Odolan. Obecnie mieszka tam nawet około 30 tysięcy mieszkańców, a szacujemy, że wkrótce będzie to nawet 60 tysięcy osób – zauważył cytowany w komunikacie Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Warszawa ma demograficzny problem, ale chce więcej mieszkań

Warszawa ma demograficzny problem, ale chce więcej mieszkań

Piotr Bakalarski
Wyścig z czasem w ratuszu. Na horyzoncie 80 problemów

Wyścig z czasem w ratuszu. Na horyzoncie 80 problemów

Piotr Bakalarski

Zmiana nastawienia kolejarzy, ważna decyzja

Prace nad planem dla Odolan sięgają 2011 roku. Projekt był już dwukrotnie wykładany. Najwięcej uwag złożonych wówczas przez mieszkańców dotyczyło zwiększenia obszarów zielonych i przeznaczonych na usługi.

W 2022 roku podjęto decyzję o podziale planu na dwie części. Pierwsza z nich objęła teren od ulicy Wolskiej do ulicy Gniewkowskiej – z rozwijającą się zabudową mieszkaniową i usługową. Druga część objęła swym zasięgiem granice Woli z Ochotą, Włochami i Bemowem. Jest to obszar, na którym przeważają tereny kolejowe, w tym stanowiące tereny zamknięte.

Według ratusza rysowanie planu mogło ruszyć z kopyta dopiero po decyzji ministra infrastruktury o wyłączeniu z terenów zamkniętych działek pod planowane tereny usług publicznych, zieleni oraz dróg. Ratusz przypomniał, że zwracał się o to już w 2020 oraz 2023 roku, ale ówczesne władze resortu infrastruktury odmówiły. Po zamianie władzy w ministerstwie zmieniło się nastawienie do stołecznego samorządu. Prezesem PKP S.A. został były prezes warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej Alan Beroud.

– Ten plan miejscowy to jest wspólna wizja przyszłości, którą mogliśmy w dużej mierze przygotować wspólnie z miastem i cieszymy się, że jako kolejarze możemy wspierać ratusz i możemy być zarówno uczestnikami, jak i świadkami tego, jak te tereny na Woli stają się tkanką miejską i będą służyć mieszkańcom – powiedział Beroud.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne

Mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem planu dla Odolan i zgłosić do niego uwagi do 18 grudnia.

Jedną z możliwości zgłoszenia uwag jest dyskusja publiczna, która odbędzie się 20 listopada. Będzie prowadzona w trybie online. Można w niej wziąć udział na dwa sposoby: przez czat na YouTube lub na platformie ZOOM. By skorzystać z drugiej opcji należy napisać na adres dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję otrzyma się w mailu zwrotnym.

Konsultacje społeczne w sprawie Odolan
Konsultacje społeczne w sprawie Odolan
Źródło: UM Warszawa

Uwagi do planu dla Odolan można również zgłosić: - mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl - pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa - osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy - można skorzystać też z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Warszawy.

158 hektarów do zagospodarowania

Obszar objęty projektem planu ma powierzchnię ponad 158 hektarów, znajduje się w południowo-zachodniej części Woli i jest ograniczony: •   od północy – ciągiem ulic Połczyńska-Wolska-Kasprzaka, •   od zachodu – ul. Ordona, •   od południa – ul. Gniewkowską i terenami kolejowymi, •   od wschodu – granicą z dzielnicami Bemowo i Włochy.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Renata Kaznowska/Facebook

