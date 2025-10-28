Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, w alei Prymasa Tysiąclecia, przed zjazdem w Kasprzaka, na jezdni w kierunku północnym zderzyły się suzuki i mercedes.
- Suzuki przewróciło się na bok. Strażacy przed chwilą postawili je na kołach. Drugi pojazd - mercedes stoi na pasie zieleni - powiedział nasz reporter.
Na jezdni w kierunku Bemowa utworzył się długi zator, który ciągnie się od Alej Jerozolimskich. Po godzinie 11 korek miał już około pięciu kilometrów.
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Autorka/Autor: dg/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl