Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii

Do zdarzenia doszło w alei Prymasa Tysiąclecia na Woli Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, w alei Prymasa Tysiąclecia, przed zjazdem w Kasprzaka, na jezdni w kierunku północnym zderzyły się suzuki i mercedes.

- Suzuki przewróciło się na bok. Strażacy przed chwilą postawili je na kołach. Drugi pojazd - mercedes stoi na pasie zieleni - powiedział nasz reporter.

Na jezdni w kierunku Bemowa utworzył się długi zator, który ciągnie się od Alej Jerozolimskich. Po godzinie 11 korek miał już około pięciu kilometrów.

