Samochody przeszkadzały w remoncie. Kilkadziesiąt odholowano, nie wszystkie odebrano

Ulica Jana Kazimierza po remoncie Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

38 odholowanych aut - to bilans interwencji strażników miejskich w związku z remontem ulicy Jana Kazimierza na Woli. Źle zaparkowane samochody blokowały w weekend prace przy wymianie nawierzchni.

W sobotę i niedzielę na głównej ulicy Odolan trwały pracy związane z wymianą nawierzchni jezdni. Nowy asfalt położono także na ścieżce rowerowej. "Poza remontem jezdni i budową drogi rowerowej na ul. Jana Kazimierza przebudowaliśmy także chodniki i zadbaliśmy o poprawę bezpieczeństwa, m.in. budując azyle na przejściach dla pieszych. Nie zabrakło zieleni - wzdłuż ulicy będzie teraz rosło kilkaset nowych drzew" - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

Tablica informująca o terminie rozpoczęcia prac na Jana Kazimierza Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Przed rozpoczęciem prac ustawiono tablice z datą zamknięcia drogi oraz znaki zakazujące parkowania, także na wyznaczonych do tego miejscach. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu było konieczne, aby nie doszło do sytuacji, w której stojący samochód blokuje ekipie remontowej pracę.

Do absurdu doszło dwa lata temu w centrum Łodzi. Robotnicy oblali betonem ze wszystkich stron auto zaparkowane na ulicy, którą remontowali. "Remont Legionów nabrał takiego tempa, że niektórzy nie zdążyli nawet przeparkować" - napisali wówczas w mediach społecznościowych przedstawiciele władz miasta.

Auto oblane betonem na ulicy Legionów w Łodzi. Zdjęcia z 2023 roku. Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Samochody zaparkowane na zakazie

Od sobotniego porankach na Odolanach, oprócz drogowców, pracowali także strażnicy miejscy. W wielu miejscach, tuż przy znakach zakazujących parkowania, stały samochody.

"Kierujący pojazdami nie zastosowali się do znaku drogowego B-36 z tabliczką T-24, obowiązującego od 22 marca br. W związku ze zgłoszeniem, które wpłynęło do straży miejskiej, funkcjonariusze w miniony weekend podjęli działania, w wyniku których wydali 39 dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi" - informuje referat prasowy straży miejskiej.

Strażnicy zlecili odholowanie samochodów blokujących przebudowę drogi Źródło: Straż Miejska w Warszawie

W konsekwencji interwencji funkcjonariuszy, na parkingi depozytowe trafiło 38 pojazdów. Jeden z kierowców zdążył przestawić samochód zanim dojechał holownik, co i tak nie uchroniło go przed mandatem za parkowanie na zakazie. "Nałożono 31 mandatów karnych oraz wszczęto trzy postępowania w sprawie o wykroczenie. Na dzień 24 marca sześć pojazdów nie zostało (jeszcze - red.) odebranych przez właścicieli" - podsumowują działania strażnicy miejscy.

W serwisie X straż miejska przekazała we wtorek rano, że pojawiły się telefony od zdenerwowanych mieszkańców Woli, zaskoczonych odholowaniem auta. We wpisie również pojawiła się informacja, że znaki informujące o remoncie oraz zakazie parkowania ustawiono z odpowiednim wyprzedzeniem, dlatego usunięto nielegalnie parkujące auta. "To nie żadna złośliwość" - dodano.

Dzwonią zdenerwowani mieszkańcy z Woli. Drodzy Państwo, remont ulicy trzeba było przeprowadzić, znaki były ustawione z wyprzedzeniem - dlatego odholowano Państwa pojazdy. Wydano 39 dyspozycji usunięcia, nałożono 31 mandatów, 3 wnioski poszły do sądu(❗)

🤷‍♂️To nie żadna złośliwość. pic.twitter.com/3cW6rgxfqN — Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) March 25, 2025 Rozwiń

Wysokie koszty za odholowanie

Kierowcy, których pojazd zostanie odholowany w związku z nieprawidłowym parkowaniem, muszą liczyć się nie tylko z dodatkowymi punktami karnymi, ale także konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z uchwałą rady miasta, usunięcie pojazdu to koszt 716 złotych. Dodatkowo za każdą dobę postoju na parkingu depozytowym doliczane jest kolejne 62 złote. W przypadku gdy strażnik wezwie holownik, ale kierowca przed jego przyjazdem pojawi się na miejscu, wówczas musi zapłacić 215 złotych. Stawki dla pojazdów o całkowitej masie powyżej 3,5 tony są wyższe. Za pojazd ciężarowy wynoszą od 835 złotych do 2265 złotych, jeśli na pojeździe znajdują się niebezpieczne materiały. Koszty holowania roweru czy motoru radni wycenili na 171 złotych.

Drogowcy w weekend pracowali na Odolanach Remont Jana Kazimierza na Odolanach Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Remont Jana Kazimierza na Odolanach Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Remont Jana Kazimierza na Odolanach Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Remont Jana Kazimierza na Odolanach Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Remont Jana Kazimierza na Odolanach Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie