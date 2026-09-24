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Włochy

Przegrzane hamulce i uszkodzone opony. Twarde lądowanie samolotu egipskich linii

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Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mike
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Lądowanie samolotu z Hurghady na Okęciu nie należało do komfortowych. Jak relacjonował jeden z pasażerów, samolot mocno uderzył o pas. Mężczyzna po lądowaniu zauważył uszkodzone opony samolotu. Od Lotniska Chopina słyszymy, że przegrzały się hamulce.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Skontaktował się z nami Michał, pasażer samolotu egipskich linii Flyplus Airlines, który dziś około godz. 10. lądował na Okęciu po locie z Hurghady. Jak relacjonował redakcji Kontaktu24 mężczyzna, lądowanie było wyjątkowo twarde: telefon wypadł mu z ręki, a samolot mocno uderzył o pas.

- Potem samolot jechał normalnie, nic nie wskazywało na to, że coś się stało. Podjechała straż i służby lotniskowe, potem stewardzi podbiegli do bocznych drzwi ewakuacyjnych, gdzie wypadły zawleczki. Finalnie nie doszło do ewakuacji, posiedzieliśmy w samolocie z godzinę, podstawiono schody i podjechaliśmy autobusami do terminalu - przekazał internauta. 

Załączył także zdjęcia uszkodzonych opon samolotu.

Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa

Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Mike
Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Mike
Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Mike

Przegrzały się hamulce

O sprawę redakcja Kontaktu24 zapytała rzecznika prasowego Polskich Portów Lotniczych S.A. i Lotniska Chopina.

- Załoga samolotu zgłosiła usterkę przed lądowaniem. Wylądowali bezpiecznie na lotnisku w asyście służb lotniskowych. Zaraz po zjeździe okazało się, że hamulce są przegrzane i samolot zatrzymał się na jednej z dróg kołowania. Pasażerowie wysiedli, samolot jest tam unieruchomiony do czasu, aż przyleci zespół techniczny zapewniony przez przewoźnika. Operacje lotnicze odbywają się płynnie - poinformował Piotr Rudzki.  

Źródło: Kontakt24
Autorka/Autor: amn
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Tagi:
Lotnisko ChopinasamolotyPodróże
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