Rekord lotniska Chopina. 20-milionowa pasażerka przyleciała z Wilna

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

20-milionową pasażerką była pani Karolina, przyleciała w piątek z Wilna na pokładzie samolotu PLL LOT.

20-milionowa pasażerka na Lotnisku Chopina w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada

Pierwszy raz w historii

- To wyjątkowy moment w historii Okęcia, które umacnia swoją pozycję lidera w Europie Środkowej - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który brał udział w piątkowej uroczystości powitania 20-milionowego pasażera w tym roku na Lotnisku Chopina.

W jego ocenie wydarzenie to jest dowodem na "owocną współpracę między Lotniskiem Chopina a PLL LOT, naszym narodowym przewoźnikiem". - To właśnie dzięki wspólnym wysiłkom, nowym połączeniom i innowacjom możemy nieustannie podnosić jakość obsługi pasażerów oraz rozwijać polskie lotnictwo. Lotnisko Chopina to serce ruchu lotniczego w Polsce, a dzisiejszy rekord pokazuje, że jest ono gotowe na dalsze wyzwania - powiedział Klimczak.

ZOBACZ: Lotnisko Chopina za sześć lat ma przyjmować nawet 30 milionów pasażerów. Plan rozbudowy jeszcze w tym roku.

"Na panią Karolinę czekał jubileuszowy tort i moc upominków, w tym wejściówki do strefy VIP Line na Lotnisku Chopina – wyjątkowego miejsca, gdzie pasażerom zapewniamy komfortową obsługę na najwyższym poziomie, priorytetowe przejście przez formalności lotniskowe, a także dedykowany transport do samolotu" - poinformowało lotnisko w mediach społecznościowych.

🎉 Liczba dnia – 2️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ – historyczny rekord na Lotnisko Chopina! ✈️👥 Dzisiaj w Mikołajki 6 grudnia... Posted by Lotnisko Chopina on Friday, December 6, 2024 Rozwiń

Nie tylko Okęcie

Rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów biją w tym roku również lotniska regionalne, jak np. Kraków - 10 mln pasażerów, czy Wrocław - cztery mln osób.

- To jest znak, że musimy inwestować w infrastrukturę portów lotniczych, w jego organizację, ale także w wyposażenie, bezpieczeństwo. To jest niezwykle dla nas ważne. Dlatego zapadła decyzja dotycząca rozbudowy Lotniska Chopina, a także innych lotnisk, które będą modernizowane. Przeznaczymy każde pieniądze, jakie będą potrzebne, żeby wygenerować jak największy ruch i odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z polskich portów lotniczych - zapewnił Klimczak.

Rekordy w wakacje

Andrzej Ilków, prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL), które zarządzają Lotniskiem Chopina, przyznał, że to wyjątkowy dzień dla stołecznego portu.

- Po raz pierwszy Lotnisko Chopina obsłużyło 20 milionów pasażerów w ciągu roku, co stanowi kamień milowy nie tylko dla PPL jako zarządcy, ale także dla całego polskiego lotnictwa cywilnego - powiedział. Jak dodał, to wyjątkowe osiągnięcie zbiega się z kulminacją obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia stołecznego portu lotniczego.

PRZECZYTAJ: "Okno Polski w świat daleki". 90 lat lotniska na Okęciu. Szef PPL w rozmowie z dziennikarzami przypomniał, że to nie pierwszy rekord Lotniska Chopina w tym roku. - W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu stołeczny port odprawiał ponad dwa miliony pasażerów w każdym miesiącu - powiedział. Dodał, że do końca roku port może obsłużyć w sumie ok. 21 mln podróżnych.

ZOBACZ: Przyszłość Lotniska Chopina. 700 samolotów w ciągu doby, na więcej brakuje miejsca.

"Lotnisko Chopina to jest dom LOT-u"

Prokurent spółki PLL LOT Michał Fijoł przekazał, że co drugi podróżny, który ląduje na stołecznym lotnisku jest pasażerem LOT. - Ponad 60 procent operacji wykonywanych na lotnisku i 55 procent pasażerów to są właśnie pasażerowie LOT. Lotnisko Chopina to jest dom LOT-u - zaznaczył. Jak dodał, spółka tylko w tym roku ogłosiła kilka nowych kierunków z Warszawy, m.in. do cypryjskiej Larnaki, francuskiego Lyonu, czy Innsbrucka w Austrii.

Lotnisko Chopina obsłużyło w tym roku już 20 milionów pasażerów Źródło: PAP/Albert Zawada

***

Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. obsłużyło 18,5 mln podróżnych. Tylko w październiku 2024 r. lotnisko odprawiło blisko 1,9 mln pasażerów. Stołeczny port jest bazą dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Latają stąd m.in. Lufthansa, British Airways, KLM, Emirates, Wizz Air.