Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

We wtorek, 1 kwietnia, na płycie lotniska na Okęciu pojawił się żółty polonez caro z napisem "Follow Me". Takie same pojazdy wspierały ruch na terenie portu lotniczego w latach 90. XX wieku.

Pasażerowie przecierali oczy ze zdziwienia, gdy pośród nowoczesnych samochodów używanych na lotnisku Chopina nagle zobaczyli żółtego poloneza caro. Ten popularny w latach 90. samochód, 1 kwietnia był pełnoprawnym członkiem ekipy aut lotniskowych. Był nawet widoczny w aplikacji Flightradar24.com pod nazwą "RetroFM".

- Tak, to nie jest żart. Polonez rzeczywiście jeździł we wtorek operacyjnie po płycie lotniska. To jest jego premiera, ale planujemy jeszcze wykorzystać go w innych ciekawych akcjach na lotnisku - powiedziała rzeczniczka lotniska Chopina Anna Dermont. Dodała, że jest pomysł, by ustawić to auto na lotnisku jako ciekawostkę.

Powrót do lat 90.

Dermont wyjaśniła, skąd polonez się wziął na lotnisku. Jeden z pracowników, zapalony fan motoryzacji, a także lotnictwa, odrestaurował auto własnoręcznie i na swój koszt. Słynny polonez caro został odnowiony 1:1 i wygląda tak jak w latach 90. polonezy "Follow Me".

- Obchodzimy 90. rocznicę działalności lotniska, więc postanowiliśmy w ten specyficzny dzień, jakim jest prima aprilis zrobić coś fajnego. I powróciliśmy do lat 90., kiedy takie samochody pracowały na lotnisku - zaznaczyła Dermont.

Pomysłodawcami tej akcji byli pracownicy biura komunikacji Portów Lotniczych: Dariusz Kłosiński i Piotr Rudzki.

Samochody "Follow Me" zajmują się na lotniskach: ustawianiem samolotów na płytach postojowych, wskazaniem bezpiecznych kierunków poruszania się samolotów, zabezpieczeniem samolotów podczas kołowania w pobliżu przeszkód, prowadzeniem samolotów na właściwe stanowisko postojowe a także informowaniem pilotów o sytuacjach niebezpiecznych, takich jak pożar.

Polonez "Follow Me" na płycie warszawskiego lotniska Źródło: PPL

Legenda polskiej motoryzacji

FSO Polonez to samochód osobowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie od 3 maja 1978 roku do 22 kwietnia 2002 roku. Powstał jako następca Polskiego Fiata 125p. Samochód odziedziczył po poprzedniku większość rozwiązań technicznych, w tym: układ przeniesienia napędu, zmodyfikowane silniki, układ hamulcowy oraz zawieszenie. Nowością było 5-drzwiowe nadwozie typu hatchback.

W 1988 roku wprowadzono wersję użytkową Poloneza nazwaną Truck. W 1991 roku przeprowadzono gruntowną modernizację, wprowadzając wersję Caro z mocno odświeżonym nadwoziem. Od 1996 roku dostępna była wersja sedan – Atu, rok później przeprowadzono ostatnią poważniejszą modyfikację Poloneza, wprowadzając modele Caro i Atu Plus.

Od 1999 roku dostępna była także wersja Kombi. Produkcję zawieszono 22 kwietnia 2002 roku, łącznie z zestawami montażowymi wyprodukowano ponad 1 mln egzemplarzy modelu w różnych wersjach. W 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych około 33 tysiące tych aut.