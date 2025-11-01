Logo TVN Warszawa
Wilanów

Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich

Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Źródło: Straż miejska w Warszawie
Użyciem siły fizycznej i wezwaniem policji zakończyła się interwencja strażników miejskich w Wilanowie. Mężczyzna miał grozić innemu pobiciem i podpaleniem mieszkania, później zaatakował funkcjonariuszy.

W środę, 29 października, przed południem strażnicy miejscy interweniowali w rejonie ulicy Branickiego. Jak relacjonują, w pewnym momencie strażników zatrzymał zdenerwowany mężczyzna, który drżącym głosem poprosił o pomoc.

"Wskazał na innego mężczyznę, który miał mu grozić pobiciem i podpaleniem mieszkania. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Gdy podeszli do rzekomego agresora w celu wyjaśnienia sytuacji, ten nie chciał z nimi rozmawiać. Kiedy strażnicy uniemożliwili mu oddalenie się, stał się agresywny i wulgarny" - przekazali strażnicy miejscy w komunikacie.

Kiedy na miejscu pojawił się kolejny patrol, agresor zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Strażnicy poprosili o wsparcie policjantów, którzy przejęli sprawę.

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska w Warszawie

Straż miejskaPrzestępczość w Warszawie
