Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich

Interwencja straży miejskiej w Wilanowie Źródło: Straż miejska w Warszawie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 29 października, przed południem strażnicy miejscy interweniowali w rejonie ulicy Branickiego. Jak relacjonują, w pewnym momencie strażników zatrzymał zdenerwowany mężczyzna, który drżącym głosem poprosił o pomoc.

"Wskazał na innego mężczyznę, który miał mu grozić pobiciem i podpaleniem mieszkania. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Gdy podeszli do rzekomego agresora w celu wyjaśnienia sytuacji, ten nie chciał z nimi rozmawiać. Kiedy strażnicy uniemożliwili mu oddalenie się, stał się agresywny i wulgarny" - przekazali strażnicy miejscy w komunikacie.

Kiedy na miejscu pojawił się kolejny patrol, agresor zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Strażnicy poprosili o wsparcie policjantów, którzy przejęli sprawę.

Czytaj też: Impreza na 50 osób, zaatakowani policjanci. Mieszkanka budynku: było nie do wytrzymania

"Było nie do wytrzymania". Mieszkanka kamienicy na Marszałkowskiej o głośnej imprezie Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD