Wilanów

Była rzeka, zostały kałuże i błoto. Co się stało z Wilanówką?

Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Rzeka Wilanówka, płynąca przez dwie stołeczne dzielnice oraz podwarszawską gminę, prawie całkowicie wyschła. W znacznej części jej koryta wody nie ma w ogóle. Pozostały jedynie pojedyncze kałuże i zwały grząskiego błota.
Kluczowe fakty:
  • Jeszcze trzy, cztery lata temu, niektóre fragmenty Wilanówki można było przepłynąć kajakiem.
  • Teraz rzeka prawie całkowicie wyschła. Gdzieniegdzie widać pojedyncze kałuże, ale jej nurt zanikł.
  • Sytuacja hydrologiczna w województwie mazowieckim "jest niepokojąca".
  • - Obecny stan wynika z długotrwałego i znaczącego deficytu opadów atmosferycznych, który utrzymuje się przez ostatnie kilkanaście lat. Problem ten ma charakter ogólnokrajowy - wskazuje Anna Truszczyńska, rzeczniczka prasowa stołecznego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wilanówka to niewielka rzeka o długości około 15 kilometrów, z czego około dziewięć kilometrów znajduje się w granicach Warszawy. Płynie równolegle do Wisły przez gminę Konstancin-Jeziorna, Wilanów wzdłuż ulic Rosy i Ruczaj, pod wiaduktem ulicy Vogla i dalej przez fragment Augustówki już w granicach Mokotowa. Nie ma bezpośredniego naturalnego połączenia z Wisłą. Wpada do niej poprzez sztuczny kanał. Jedynym dopływem Wilanówki jest Potok Służewiecki.

Rzeka charakteryzuje się nierównym poziomem wody. W znacznej części jest płytka i zarośnięta. Jednak jeszcze trzy, cztery lata temu, niektóre jej fragmenty można było przepłynąć kajakiem. Wczesną wiosną, po roztopach, Wilanówka tworzyła malownicze rozlewiska.

Kałuże pokryte rzęsą i błoto

Niestety, taki widok jest obecnie tylko wspomnieniem. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Wilanówki, które pokazują, że rzeka prawie całkowicie wyschła. Gdzieniegdzie widać pojedyncze kałuże, ale jej nurt zanikł.

Taki stan potwierdzają obserwacje reportera tvnwarszawa.pl Klemensa Leczkowskiego. - W okolicach Augustówki, co prawda jest woda w Wilanówce, ale gęsto pokryta rzęsą. Nie ma nurtu i przypomina bardziej kałużę niż rzekę - opisał nasz reporter.

Pojechał też dalej, na południe. Na Kępie Zawadowskiej w rejonie skrzyżowania ulic Rosy i Prętowej, którą przecina koryto Wilanówki, wody nie ma w ogóle. - W korycie pozostało tylko grząskie błoto. Widać ślady zwierząt, prawdopodobnie dzików, które z tego błota korzystają - wyjaśnił.

Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

"Problem ma charakter ogólnokrajowy"

O wyschniętą Wilanówkę zapytaliśmy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Anna Truszczyńska, rzeczniczka prasowa stołecznego RZGW przyznaje, że sytuacja hydrologiczna zarówno w zlewni Wilanówki, jak i innych dorzeczach województwa mazowieckiego, "jest niepokojąca". - Obecny stan wynika z długotrwałego i znaczącego deficytu opadów atmosferycznych, który utrzymuje się przez ostatnie kilkanaście lat. Problem ten ma charakter ogólnokrajowy - wskazuje.

- Krótkotrwałe opady nawalne, powodują jedynie przejściowe podwyższenie stanów wody w ciekach, jednak nie przyczyniają się w istotny sposób do podniesienia poziomu wód gruntowych, co stanowi warunek konieczny dla trwałego zwiększenia poziomu wód w korytach rzecznych. Sytuację dodatkowo pogarsza brak pokrywy śnieżnej w okresach zimowych - wyjaśnia Truszczyńska.

Konsekwencją jest susza hydrologiczna, która prowadzi do stałego obniżania się przepływu w rzekach. - W skrajnych przypadkach, szczególnie w odniesieniu do małych cieków, takich jak rzeka Wilanówka, może dochodzić do okresowego, a nawet całkowitego wysychania koryt - zaznacza przedstawicielka RZGW.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu

Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu

Dariusz Gałązka
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno

Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno

Wawer

Sytuacja wymaga działań lokalnych

Truszczyńska podkreśla, że skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku "wymaga realizacji szeroko zakrojonych działań, przede wszystkim na poziomie lokalnym".

- Kluczową rolę w tym procesie odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, które w swoich planach zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać tworzenie małych, lokalnych zbiorników retencyjnych. Równie istotne jest zaangażowanie lokalnych społeczności, między innymi poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu mikroretencji, takich jak budowa stawów, oczek wodnych czy gromadzenie wód opadowych na terenach prywatnych - podkreśliła Truszczyńska.

Nie tylko Wilanówka

W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o czasowym wyschnięciu podwarszawskiej rzeki Długiej, której ujście znajduje się na Białołęce. Woda wróciła dopiero po wielkiej ulewie. Na poziom wody w rzekach może wpływać nie tylko brak opadów i susza hydrologiczna, ale też powstająca intensywnie w ich bliskim sąsiedztwie zabudowa. Akurat w przypadku rzeki Długiej przyczyn wyschnięcia należy szukać też w rolnictwie. Uprawy często nawadnia się z nieewidencjonowanych źródeł wody. Wobec rosnących z roku na rok temperatur powietrza i niestabilnych okresowo opadów, rolnicy w ramach "zwykłego korzystania z wód" wykonują studnie głębinowe, z których korzystają do nawodnień.

Ta warszawska rzeka w sierpniu częściowo wyschła, woda wróciła po ostatniej ulewie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta warszawska rzeka w sierpniu częściowo wyschła, woda wróciła po ostatniej ulewie

Białołęka

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

