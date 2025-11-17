Do zdarzenia doszło w warszawskim Wawrze Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w poniedziałek w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe.

- Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa (artykuł 148 paragraf 1 Kodeksu karnego). Kobieta odpowie zaś za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (artykuł 162 paragraf 1) - wskazuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowych aresztów dla zatrzymanych. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się we wtorek. Mężczyźnie grozi dożywocie, kobiecie do trzech lat więzienia.

Służby nie informują na razie o przyczynach śmierci 44-latka. Zlecono sekcję zwłok.

Ciało mężczyzny w Wawrze

Jak informowaliśmy, ciało 44-letniego mężczyzny znaleziono w sobotę po południu w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia, w warszawskiej dzielnicy Wawer.

Tego samego dnia Komenda Stołeczna Policji powiadomiła o zatrzymaniu dwóch osób. "Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta. Czynności w toku" – napisali.

Dzisiaj po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia na warszawskim Wawrze ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny.



Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i… — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025 Rozwiń Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Teren przy Łabędziej został zabezpieczony. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.