Wawer

Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w warszawskim Wawrze
Źródło: Google Earth
Prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom zatrzymanym w związku ze znalezieniem ciała 44-latka. Do sądu trafił wniosek o areszty dla kobiety i mężczyzny.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w poniedziałek w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe.

- Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa (artykuł 148 paragraf 1 Kodeksu karnego). Kobieta odpowie zaś za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (artykuł 162 paragraf 1) - wskazuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowych aresztów dla zatrzymanych. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się we wtorek. Mężczyźnie grozi dożywocie, kobiecie do trzech lat więzienia.

Służby nie informują na razie o przyczynach śmierci 44-latka. Zlecono sekcję zwłok.

Ciało mężczyzny w Wawrze

Jak informowaliśmy, ciało 44-letniego mężczyzny znaleziono w sobotę po południu w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia, w warszawskiej dzielnicy Wawer.

Tego samego dnia Komenda Stołeczna Policji powiadomiła o zatrzymaniu dwóch osób. "Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta. Czynności w toku" – napisali.

Teren przy Łabędziej został zabezpieczony. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

Podejrzany o atak na taksówkarza to 18-letni Dominik P.
Chwalił się, że "pociął taksówkarza". Zarzuty i areszt za atak nożem
Okolice
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
Bielany
Policja zatrzymała 3 osoby, które metodą „na policjanta” wyłudziły co najmniej 820 tysięcy złotych
"Na policjanta" mieli wyłudzić co najmniej 820 tysięcy złotych. Trzy osoby zatrzymane
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki