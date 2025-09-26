Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna

Pożar pustostanu przy ulicy Patriotów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do tragicznego zdarzenia doszło w budynku przy ulicy Patriotów, nieopodal PKP Falenica. O pożarze dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Jedna osoba nie żyje - podał reporter.

Informację tą potwierdziliśmy u straży pożarnej. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 7.52. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej.

- Pożar wybuchł w pustostanie. Objął jedno pomieszczenie - przekazał mł. kpt. Radosław Leśnik ze stołecznej straży pożarnej. - Wewnątrz budynku strażacy znaleźli jedną osobę, wynieśli ją na zewnątrz. Prowadzona była reanimacja. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, stwierdzili zgon tej osoby. To był mężczyzna - dodał Leśnik.

W pustostanie nie było innych osób.

