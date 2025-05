60 miejskich mieszkań na wynajem gotowych. Jest też tężnia solankowa

Rząd proponuje dwa programy mieszkaniowe Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Przy ulicy Derkaczy w Wawrze zostały oddane do użytku miejskie mieszkania na wynajem. Na czterech kondygnacjach wybudowano 66 lokali o powierzchni od 25 do 80 metrów kwadratowych. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji tężnię solankową.

- Jest on niezwykle innowacyjnym budynkiem nie tylko na skalę Polski, ale nawet Europy jeżeli chodzi o energooszczędność. Ma wszystkie możliwe rozwiązania – fotowoltaika, pompy ciepła i rekuperacja czyli odzysk ciepła z wentylacji oraz magazyny energii. Te mieszkania zostały zbudowane bardzo szybko i za cenę mniejszą niż 29 milionów złotych - powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezydentka Warszawy.

Środki na budowę zostały pozyskane z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i z KPO.

W poniedziałek klucze do mieszkań odebrali pierwsi lokatorzy.

Nowy budynek TBS w Wawrze Źródło: UM Warszawa

W stylu "świdermajer"

W czterokondygnacyjnym budynku powstało 66 mieszkań (w tym sześć przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami) o powierzchni od 25 do 80 m kw. Znajduje się w nim 67 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Architektura budynku ma nawiązywać do stylu "świdermajer", charakterystycznego dla okolicy, poprzez ozdobne balkony z ażurowymi balustradami. Elewację utrzymano w delikatnym brązie imitującym drewno.

Ratusz wskazał. że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przyszli lokatorzy nawet przez 9 miesięcy w roku nie będą ponosić kosztów za energię. "W budynku przy ul. Derkaczy zastosowano hybrydowy system pomp ciepła – gruntowych (22 odwierty po 100 metrów) oraz powietrznych, a także instalację fotowoltaiczną z magazynem energii. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją zapewnia odzysk ciepła z wywiewanego powietrza. W efekcie przez 2/3 roku budynek będzie miał zerowe zapotrzebowanie na energię elektryczną" - wyjaśniają urzędnicy.

Tężnia solankowa punktem integracji

Inwestycja wyróżnia się również częścią wspólną, gdzie urządzono tężnię solankową dla mieszkańców.

- Projektując ten budynek chcieliśmy zrobić oczywiście dobre miejsce do życia dla mieszkańców, ale też budynek, który nie będzie tylko sypialnią. Tężnia ma charakter integracyjny. Mamy nadzieję, że jak najwięcej mieszkańców bloku, jak i pozostałych mieszkańców Wawra będzie na tych ławeczkach siadać i z tej tężni korzystać. Jest to element architektury dla wszystkich – powiedział cytowany w komunikacie Adam Godusławki, prezes zarządu TBS Warszawa Południe.

Nowy budynek TBS w Wawrze Źródło: UM Warszawa