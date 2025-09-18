Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ursynów

Chciał popisać się przed pasażerką, wylądował w rowie

Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
Policjanci drogówki interweniowali na ulicy Płaskowickiej na Ursynowie. Ukarali mandatem kierowcę porsche, który - chcąc się popisać przed pasażerką - wylądował w przydrożnym rowie.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, interwencja dotyczyła "kierującego porsche, który nie dostosowując prędkości do warunków na drodze, zakończył swoją jazdę w rowie".

Dalej policja przekazała, że kierowca sam przyznał, że "chciał popisać się przed pasażerką". "Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 zł i 10 pkt." - poinformowała drogówka.

Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Źródło: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Czytaj także: Usłyszeli "atak, atak, atak!" i ruszyli do akcji. Zatrzymani odpowiedzą za okradanie willi

"Atak, atak, atak". Zatrzymania
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / Komenda Stołeczna Policji

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

