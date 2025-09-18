Jak przekazał w mediach społecznościowych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, interwencja dotyczyła "kierującego porsche, który nie dostosowując prędkości do warunków na drodze, zakończył swoją jazdę w rowie".
Dalej policja przekazała, że kierowca sam przyznał, że "chciał popisać się przed pasażerką". "Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 zł i 10 pkt." - poinformowała drogówka.
Autorka/Autor: b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji