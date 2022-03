Łoś nie przeżył zderzenia z autem

czytaj dalej

Tysiące uchodźców wciąż napływają do Polski z Ukrainy. O ich relokację do mniejszych miast pytany był w piątek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. - Nie wywieramy na nich presji. Nie może być tak, że będziemy ich siłą zabierać. To absolutnie nie wchodzi w rachubę - stwierdził wojewoda.