"Wszyscy w Ukrainie wiedzą o tych oznakach solidarności. Są ważne, bo dają nadzieję, dają siłę"

Manifestacja solidarności z Ukrainą rozpoczęła się w południe na placu Defilad. Przed Pałacem Kultury i Nauki zebrały się osoby trzymające ukraińskie flagi i antywojenne banery.

W niedzielę w południe na placu Defilad rozbrzmiały ukraińskie pieśni. Uczestnicy trzymają flagi Ukrainy oraz Polski oraz Unii Europejskiej. Mają także plakaty.

- Warszawa jest gościnna, jest szczodra, dzieli się dobrem każdego dnia. Warszawiacy pomagają naszym przyjaciołom z Ukrainy. Goszczą i przeprowadzają zbiórki - powiedzieli na początku organizatorzy. - Chcieliśmy pokazać walczącej Ukrainie naszą solidarność. Warszawskie serce zawsze bije z ukraińskim - dodali.

Trzaskowski: wszyscy w Ukrainie wiedzą o solidarności

Na wiecu pojawił się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Olbrzymie podziękowania dla warszawianek i warszawiaków i całej Polski. Za serce i solidarność. To dzięki wam dzisiaj Polska pomaga i Polska jest gotowa pomagać jeszcze przez długie tygodnie, miesiące, a kiedy będzie trzeba - przez długie lata. Przez cały czas jestem w kontakcie z władzami Kijowa, z władzami Ukrainy, z władzami również Lwowa. Niestety kontakt z Charkowem nam się urwał w ostatnich dniach - mówił prezydent. Podkreślił, że wszyscy w Ukrainie wiedzą o tych oznakach solidarności. - One są ważne, bo dają nadzieję, one dają siłę - ocenił.

W opinii Trzaskowskiego "Putin tego nie docenił". - Ta olbrzymia presja na rządy, na korporacje, żeby pomagały, żeby wycofywały się z Rosji. To wszystko również jest nasz wkład i wasz wkład w tę walkę, która jest walką nie tylko za niepodległość Ukrainy, ale za nasze bezpieczeństwo - dodał. Prezydent stolicy wskazał, że Putin chciał podzielić Zachód i doprowadzić do podziału społeczeństwa. - Chciał opóźnić perspektywę europejską Ukrainy. Że to wszystko się nie uda. I nie udaje się na naszych oczach. Społeczeństwo ukraińskie jest razem zjednoczone w walce. Perspektywa Ukrainy w Unii Europejskiej musi być i będzie coraz bliżej - podsumował.

Głos zabrała także Anna Przedpełska-Trzeciakowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. - W jakiś sposób reprezentuję tych, którzy tu w Warszawie czekali na pomoc sojuszników. Od początku obiecywali pomoc. To było w słowach – oceniła. I dodała: Ja w 44. roku, we wrześniu, tu bardzo niedaleko - na placu Napoleona - czekałam z kolegami na zrzut. Bo myśmy tylko potrzebowali broni i amunicji. I czekaliśmy na ten warkot samolotu, który miał się zbliżać. Ale zrzutu nie było.

- Pamięć, że się zrobiło świństwo, zostaje bardzo długo. I tego sobie nie życzmy. Bądźmy lojalni, bądźmy solidarni i niech żyje Ukraina – zaapelowała.

"Musimy zaostrzyć sankcje wobec Rosji"

"W obliczu zbrodniczej inwazji Rosji oraz budzącej podziw heroicznej obrony Ukrainy, organizacje społeczne organizują demonstrację solidarności z ukraińskim społeczeństwem oraz poparcia dla dołączenia Ukrainy do UE" - zapowiadali wcześniej wydarzenie organizatorzy.

- My, społeczeństwa wolnej Europy i wolnego świata, zobowiązujemy naszych przywódców, by wreszcie nie patrzeć na pieniądze i na gaz, ale na ciała zamordowanych dzieci, na rakiety spadające na sierocińce i szkoły. Musimy jeszcze zaostrzyć sankcje wobec Rosji oraz jednoznacznie poprzeć jak najszybsze przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej - mówi cytowany w komunikacie zapowiadającym wydarzenie Jakub Kocjan, kampanier Akcji Demokracji, współprowadzący (wspólnie z Kingą Łozińską z Komitetu Obrony Demokracji) niedzielną demonstrację.

Inspiracja wiecu solidarności wyszła jednocześnie z organizacji pozarządowych: "Akcja Demokracja", "Komitet Obrony Demokracji" oraz warszawskiego posła Michała Szczerby. Szczerba uczestniczył w solidarnościowej misji parlamentarnej w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Warszawa solidarna z Ukrainą Akcja Demokracja

"Grafiki pro bono przygotowali Mikołaj Manżett-Leszczyński oraz Robert Rosół. Akcja będzie rozszerzona na nośnikach miasta m.in. w warszawskim metrze" - podkreślili organizatorzy.

