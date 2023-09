Prace drogowców na placu Na Rozdrożu, zwężone Ujazdowskie. Od środy

Na 13 września drogowcy zaplanowali kolejny etap prac na placu Na Rozdrożu, co spowoduje tymczasowe zwężenie ulic przed i na samym placu. Z kolei wzdłuż Sytej w Wilanowie budowane będzie przyłącze energetyczne i ulica zostanie zwężona. Drogowcy zamkną też wschodni wlot ulicy Narwik na Bemowie. Utrudnienie to związane jest z przebudową Lazurowej.

Jeden pas dla kierowców jadących do centrum

Na samym placu jadący w stronę centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w ulicę Koszykową. W przeciwnym kierunku, od ulicy Koszykowej będzie tak samo: jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w aleję Szucha.