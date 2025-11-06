Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Minister wprowadził zakaz noszenia broni

Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Posłowie Konfederacji o obecności polityków PiS na Marszu Niepodległości
Źródło: TVN24
11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. To rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Decyzja jest elementem zapewnienia bezpieczeństwa m.in. uczestnikom uroczystości państwowych i obchodów przypadającego we wtorek Narodowego Święta Niepodległości.

"Wprowadza się zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy w dniu 11 listopada 2025 r." - stwierdza rozporządzenie, pod którym podpisał się w zastępstwie ministra Marcina Kierwińskiego wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób

W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób

Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"

Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

MSWiA, przygotowując rozporządzenie zaznaczyło w uzasadnieniu, że wprowadzenie czasowego zakazu jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników odbywających się tego dnia państwowych uroczystości, jak i zgromadzeń publicznych.

"Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że w dniu 11 listopada w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości do m.st. Warszawy zjeżdżają się kilkusettysięczne grupy osób, które aktywnie uczestniczą w organizowanych tego dnia wydarzeniach" - argumentowało za wprowadzeniem jednodniowego zakazu MSWiA.

Resort przypomniał też, że w całej Polsce w związku z zagrożeniami będącymi następstwem napiętej sytuacji w regionie i oceną zagrożenia terrorystycznego obowiązuje nadal wprowadzony przez premiera drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP) - w czterostopniowej skali. Obecny okres kończy się 30 listopada.

Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych uzupełniła na X, że zakaz dotyczy również używania materiałów pirotechnicznych.

Narodowe Święto Niepodległości

W Polsce dla upamiętnienia przekazania 11 listopada 1918 roku przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu obchodzone jest w rocznicę tego dnia Narodowe Święto Niepodległości. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku, zniesiono je w 1945 roku i nie było oficjalnie obchodzone przez cały okres PRL, a przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Święto 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

