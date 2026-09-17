Śródmieście Weekendowe prace na drogach, utrudnienia Oprac. Katarzyna Kędra |

Dworzec Zachodni - Grójecka Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Weekendowe prace drogowe będą wiązały się z utrudnieniami dla kierowców i pasażerów.

Drogowcy remontują ulicę Szwoleżerów. Na nadchodzący weekend zaplanowali jej asfaltowanie. Te prace rozpoczną się w piątek, 18 września, o godzinie 22. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w poniedziałek, 21, września, o godzinie 6.

Na czas prac drogowcy zamkną Szwoleżerów od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej. Ulice i wyjazdy z osiedli stracą połączenie ze Szwoleżerów. Objazd został wyznaczony Łazienkowską i Czerniakowską, tymi ulicami pojadą także autobusy linii 108 i 162. Na Czerniakowskiej od strony Mokotowa pas do skrętu w lewo będzie służył do zawracania. Na czas asfaltowania zostanie otwarty wyjazd z 29 Listopada na Czerniakowską; po remoncie zostanie ponownie zamknięty.

Frezowanie Szwoleżerów Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Nowy asfalt w Alei KEN

W nadchodzący weekend drogowcy ułożą nową nawierzchnię także w Alei Komisji Edukacji Narodowej w kierunku Kabat, od Końskiego Jaru do Surowieckiego. Tutaj prace rozpoczną się również w piątek o godzinie 22. Potrwają do poniedziałku, do 4 rano. Jakie będą utrudnienia w czasie remontu? Aleją Harcerzy Rzeczypospolitej od Wałbrzyskiej kierowcy dojadą tylko do skrzyżowania, gdzie skręcą w prawo w stronę Batuty lub w lewo do Sonaty. Zamknięte będą zjazdy z Doliny Służewieckiej na Aleję KEN w stronę Surowieckiego. Drogowcy zamkną też fragment Surowieckiego od dojazdu do budynków przy Wiolinowej 1-13 do jezdni KEN w stronę Doliny Służewieckiej. Objazd utrudnień wyznaczono: Rolną, Wałbrzyską, Nowoursynowską, Doliną Służewiecką, Aleją Rodowicza "Anody", Jastrzębowskiego oraz Doliną Służewiecką, Puławską, Pileckiego i Ciszewskiego lub Herbsta i Romera. Do Doliny Służewieckiej i Puławskiej kierowcy dojadą także Aleją Wilanowską.

Nowy asfalt w Alei KEN Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Autobusy linii 136, 179, 715, 737, N01, N34 i N37 pojadą inaczej, a parking Park and Ride przy stacji metra Ursynów będzie nieczynny.

Prace w Alejach Jerozolimskich

Po asfaltowaniu na Grójeckiej, tramwajarze przenoszą się w Aleje Jerozolimskie przy Dworcu Zachodnim. Ułożą tam ostatnią warstwę asfaltu na jezdni w stronę centrum. Prace podzielili na dwa etapy. Jak kierowcy pojadą w piątek i sobotę? W piątek, 18 września, od godziny 22 robotnicy zamkną dwa lewe pasy Alej Jerozolimskich w stronę centrum. Na jezdni od Ronda Zesłańców Syberyjskich będą dwa pasy, a zjazd z wiaduktu będzie jednym pasem. Do soboty, do około godziny 14 przy Parku Pięciu Sióstr będą otwarte dwa pasy, w tym buspas.

W sobotę, 19 września, drogowcy przeniosą się na drugą stronę jezdni - zamkną dwa prawe pasy jezdni Alej Jerozolimskich w stronę centrum na wysokości Parku Pięciu Sióstr. Jezdnia od Ronda Zesłańców Syberyjskich będzie zwężona o prawy pas; tak samo zjazd z wiaduktu nad rondem. Kierowcy będą jeździli dwoma pozostałymi pasami. Ten etap prac potrwa do niedzieli, 20 września, do godziny 20.

Wodociągowcy na Chałubińskiego

Prace, przy skrzyżowaniu Chałubińskiego i Oczki, zaplanowali również wodociągowcy. Od piątku, 18 września, od około godziny 18 do niedzieli, 20 września, do wieczora, ulice Oczki i Chałubińskiego nie będą miały połączenia, a jezdnia Chałubińskiego w stronę Pola Mokotowskiego - na wysokości budynku Chałubińskiego 3B - będzie zwężona. Podobne utrudnienia będą tu także w dwie kolejne noce - z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę, 21-22 i 22-23 września, w godzinach 23-5.