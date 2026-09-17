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Śródmieście

Weekendowe prace na drogach, utrudnienia

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Drogowcy planują asfaltowanie (zdj. ilustracyjne)
Dworzec Zachodni - Grójecka
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Od 18 do 21 września drogowcy będą prowadzili prace na kilku ulicach Warszawy. To między innymi asfaltowanie Szwoleżerów, Alei Komisji Edukacji Narodowej czy Alej Jerozolimskich. Kierowcy będą kierowani na objazdy.

Weekendowe prace drogowe będą wiązały się z utrudnieniami dla kierowców i pasażerów.

Drogowcy remontują ulicę Szwoleżerów. Na nadchodzący weekend zaplanowali jej asfaltowanie. Te prace rozpoczną się w piątek, 18 września, o godzinie 22. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w poniedziałek, 21, września, o godzinie 6.

Na czas prac drogowcy zamkną Szwoleżerów od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej. Ulice i wyjazdy z osiedli stracą połączenie ze Szwoleżerów. Objazd został wyznaczony Łazienkowską i Czerniakowską, tymi ulicami pojadą także autobusy linii 108 i 162. Na Czerniakowskiej od strony Mokotowa pas do skrętu w lewo będzie służył do zawracania. Na czas asfaltowania zostanie otwarty wyjazd z 29 Listopada na Czerniakowską; po remoncie zostanie ponownie zamknięty.

Frezowanie Szwoleżerów
Frezowanie Szwoleżerów
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Nowy asfalt w Alei KEN

W nadchodzący weekend drogowcy ułożą nową nawierzchnię także w Alei Komisji Edukacji Narodowej w kierunku Kabat, od Końskiego Jaru do Surowieckiego. Tutaj prace rozpoczną się również w piątek o godzinie 22. Potrwają do poniedziałku, do 4 rano. Jakie będą utrudnienia w czasie remontu? Aleją Harcerzy Rzeczypospolitej od Wałbrzyskiej kierowcy dojadą tylko do skrzyżowania, gdzie skręcą w prawo w stronę Batuty lub w lewo do Sonaty. Zamknięte będą zjazdy z Doliny Służewieckiej na Aleję KEN w stronę Surowieckiego. Drogowcy zamkną też fragment Surowieckiego od dojazdu do budynków przy Wiolinowej 1-13 do jezdni KEN w stronę Doliny Służewieckiej. Objazd utrudnień wyznaczono: Rolną, Wałbrzyską, Nowoursynowską, Doliną Służewiecką, Aleją Rodowicza "Anody", Jastrzębowskiego oraz Doliną Służewiecką, Puławską, Pileckiego i Ciszewskiego lub Herbsta i Romera. Do Doliny Służewieckiej i Puławskiej kierowcy dojadą także Aleją Wilanowską.

Nowy asfalt w Alei KEN
Nowy asfalt w Alei KEN
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Autobusy linii 136, 179, 715, 737, N01, N34 i N37 pojadą inaczej, a parking Park and Ride przy stacji metra Ursynów będzie nieczynny.

Prace w Alejach Jerozolimskich

Po asfaltowaniu na Grójeckiej, tramwajarze przenoszą się w Aleje Jerozolimskie przy Dworcu Zachodnim. Ułożą tam ostatnią warstwę asfaltu na jezdni w stronę centrum. Prace podzielili na dwa etapy. Jak kierowcy pojadą w piątek i sobotę? W piątek, 18 września, od godziny 22 robotnicy zamkną dwa lewe pasy Alej Jerozolimskich w stronę centrum. Na jezdni od Ronda Zesłańców Syberyjskich będą dwa pasy, a zjazd z wiaduktu będzie jednym pasem. Do soboty, do około godziny 14 przy Parku Pięciu Sióstr będą otwarte dwa pasy, w tym buspas.

W sobotę, 19 września, drogowcy przeniosą się na drugą stronę jezdni - zamkną dwa prawe pasy jezdni Alej Jerozolimskich w stronę centrum na wysokości Parku Pięciu Sióstr. Jezdnia od Ronda Zesłańców Syberyjskich będzie zwężona o prawy pas; tak samo zjazd z wiaduktu nad rondem. Kierowcy będą jeździli dwoma pozostałymi pasami. Ten etap prac potrwa do niedzieli, 20 września, do godziny 20.

Wodociągowcy na Chałubińskiego

Prace, przy skrzyżowaniu Chałubińskiego i Oczki, zaplanowali również wodociągowcy. Od piątku, 18 września, od około godziny 18 do niedzieli, 20 września, do wieczora, ulice Oczki i Chałubińskiego nie będą miały połączenia, a jezdnia Chałubińskiego w stronę Pola Mokotowskiego - na wysokości budynku Chałubińskiego 3B - będzie zwężona. Podobne utrudnienia będą tu także w dwie kolejne noce - z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę, 21-22 i 22-23 września, w godzinach 23-5.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
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