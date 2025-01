Umschlagplatz zdewastowany. Policja szuka sprawcy

22.07.2021 | Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci. Przed przed pomnikiem Umschlagplatz złożono kwiaty Źródło: Magda Łucyan | Fakty TVN

Ktoś namalował na jednej ze ścian pomnika Umschlagplatz napis czerwonym sprejem. "Warsaw 1943 = Gaza 2025" - napisano.

Dewastacja pomnika Umschlagplatz

Policja zgłoszenie o zniszczeniu pomnika otrzymała 3 stycznia. - Zawiadomienie wpłynęło od przedstawiciela muzeum Polin. Sprawca nie jest znany. Jest on poszukiwany przez policję, prowadzone są czynności - poinformował Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Przypomina o ofiarach getta

Umschlagplatz to nieistniejąca obecnie rampa kolejowa, która razem ze znajdującymi się w jej sąsiedztwie budynkami była wykorzystywana w latach 1942–1943 przez hitlerowców jako miejsce koncentracji Żydów z warszawskiego getta przed wywiezieniem ich m. in. do obozu zagłady w Treblince.

Obecnie na terenie dawnego placu przeładunkowego znajduje się miejsce pamięci. Tworzy go pomnik, symbolizujący otwarty wagon kolejowy. Na jego wewnętrznych ścianach wyryte są imiona, przypominające o ofiarach warszawskiego getta. Pomnik znajduje się przy ulicy Stawki.