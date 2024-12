Donald Tusk o blokadach dróg: wezwałem służby do zdecydowanej reakcji

"Wezwałem odpowiednie służby"

Ostatnie Pokolenie wezwało premiera Donalda Tuska "do wyjścia przed kamery i wystosowania publicznego oświadczenia, zobowiązującego do realizacji postulatów".

W poniedziałek, do kwestii blokad, premier Donald Tusk odniósł się we wpisie na platformie X.

"Czas na pouczanie już się skończył"

- Staramy się reagować w dwojaki sposób. Jeśli jest to możliwe, ustalamy operacyjnie, gdzie do takich blokad może dojść. A jeśli nie jesteśmy w stanie tego ustalić, to reagujemy natychmiast na sygnały osób postronnych, którzy do nas dzwonią, albo na to, co policjanci zauważą, będąc w rejonie. Policjanci zawsze reagują niezwłocznie na każdy sygnał dotyczący łamania prawa - powiedział Szumiata.