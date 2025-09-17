Małe dziecko zostawione w samochodzie. Policja: do takiej sytuacji nie powinno dojść Źródło: TVN24

Policjanci prowadzą poszukiwania 32-letniego Konrada Czeszewskiego z Rumi (woj. pomorskie), który zaginął w tajemniczych okolicznościach w Warszawie.

Warszawa. Wysiadł z auta na Wisłostradzie i zniknął

Jak ustalili śledczy, mężczyzna w nocy 13 września br. jadąc przez Wisłostradę nagle wysiadł z samochodu, po czym oddalił się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu.

Policja podała rysopis i ubiór 32-latka. W chwili zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarne krótkie spodenki i koszulkę z krótkim rękawem w kolorze czarnym. "W chwili opuszczenia auta nie miał na sobie butów" - podaje Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Rysopis zaginionego: - około 30 lat z wyglądu, - 180 cm wzrostu, - krępej budowy ciała, - włosy krótkie w kolorze ciemny blond, - zarost czarny, - uzębienie pełne, - oczy niebieskie. Cechy szczególne: Mężczyzna posiada tatuaże na rękach i nogach.

Apel policji

Służby proszą o pomoc w poszukiwaniach. "Każdy kto wie, gdzie może przebywać mężczyzna proszony jest o kontakt z Komisariatem policji w Rumi, można dzwonić pod numer 47 742 99 22 (dyżurny jednostki) bądź dzwoniąc na numer alarmowy 112" - zaapelowała w komunikacie policja.

