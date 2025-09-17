Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Tajemnicze zaginięcie w Warszawie. "Nagle wysiadł z samochodu". Nie miał butów

Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Małe dziecko zostawione w samochodzie. Policja: do takiej sytuacji nie powinno dojść
Źródło: TVN24
Policja poszukuje 32-letniego Konrada Czeszewskiego pochodzącego z Rumi na Pomorzu. Mężczyzna, jadąc autem przez Wisłostradę w Warszawie, nagle zatrzymał się, wysiadł i oddalił w nieznanym kierunku. Nie miał na sobie butów. Rodzina nie ma kontaktu z 32-latkiem od soboty.

Policjanci prowadzą poszukiwania 32-letniego Konrada Czeszewskiego z Rumi (woj. pomorskie), który zaginął w tajemniczych okolicznościach w Warszawie.

Warszawa. Wysiadł z auta na Wisłostradzie i zniknął

Jak ustalili śledczy, mężczyzna w nocy 13 września br. jadąc przez Wisłostradę nagle wysiadł z samochodu, po czym oddalił się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu.

Policja podała rysopis i ubiór 32-latka. W chwili zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarne krótkie spodenki i koszulkę z krótkim rękawem w kolorze czarnym. "W chwili opuszczenia auta nie miał na sobie butów" - podaje Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski. Trwają poszukiwania
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie / Facebook
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie / Facebook
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie / Facebook

Rysopis zaginionego: - około 30 lat z wyglądu, - 180 cm wzrostu, - krępej budowy ciała, - włosy krótkie w kolorze ciemny blond, - zarost czarny, - uzębienie pełne, - oczy niebieskie. Cechy szczególne: Mężczyzna posiada tatuaże na rękach i nogach.

Apel policji

Służby proszą o pomoc w poszukiwaniach. "Każdy kto wie, gdzie może przebywać mężczyzna proszony jest o kontakt z Komisariatem policji w Rumi, można dzwonić pod numer 47 742 99 22 (dyżurny jednostki) bądź dzwoniąc na numer alarmowy 112" - zaapelowała w komunikacie policja.

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie / Facebook

zaginięcia Policja
