Śródmieście

Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy

Świąteczny pociąg metra
Świąteczny tramwaj w Warszawie (archiwum)
Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook
Świąteczny pociąg metra rozpoczął kursowanie na linii M2. Na trasy wyjechały także tramwaj i autobus w bożonarodzeniowej odsłonie.

W poniedziałek, pierwszego grudnia na trasy wyjechały świąteczne pojazdy: metro, autobus i tramwaj. Każdy z nich został ozdobiony świątecznymi okleinami, dodatkowo tematyczne dekoracje znajdują się także w ich wnętrzach.

Świąteczny pociąg metra kursuje w pierwszym tygodniu grudnia na drugiej linii. Metro Warszawskie zapowiada, że co tydzień będzie zmieniał linię.

Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Źródło: Metro Warszawskie
Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Źródło: Metro Warszawskie
Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Źródło: Metro Warszawskie

Świąteczny tramwaj i autobus

Tramwaj w poniedziałek można spotkać na trasie linii numer 1 (Annopol - P+R al. Krakowska), natomiast we wtorek będzie obsługiwał linię 10 (Oś. Górczewska - Wyścigi).

Autobus - nazwany przez Miejskie Zakłady Autobusowe "świętobusem" - będzie w poniedziałek kursował na dwóch liniach 128 (Pl. Piłsudskiego - Szczęśliwice) i 175 (Pl. Piłsudskiego - Lotnisko Chopina). We wtorek pasażerowie będą mogli trafić na niego na linii 127 (Browarna - Nowe Włochy).

Szczegóły dotyczące tras, na jakich w kolejnych dniach pojawią się świąteczny autobus i tramwaj będą udostępniane w mediach społecznościowych Tramwajów Warszawskich, Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
"Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki"
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie

Metro Warszawskie Komunikacja Miejska Tramwaj autobus
