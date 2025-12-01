Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy

Świąteczny tramwaj w Warszawie (archiwum) Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek, pierwszego grudnia na trasy wyjechały świąteczne pojazdy: metro, autobus i tramwaj. Każdy z nich został ozdobiony świątecznymi okleinami, dodatkowo tematyczne dekoracje znajdują się także w ich wnętrzach.

Świąteczny pociąg metra kursuje w pierwszym tygodniu grudnia na drugiej linii. Metro Warszawskie zapowiada, że co tydzień będzie zmieniał linię.

Świąteczny pociąg metra Świąteczny pociąg metra Źródło: Metro Warszawskie Świąteczny pociąg metra Źródło: Metro Warszawskie Świąteczny pociąg metra Źródło: Metro Warszawskie

Świąteczny tramwaj i autobus

Tramwaj w poniedziałek można spotkać na trasie linii numer 1 (Annopol - P+R al. Krakowska), natomiast we wtorek będzie obsługiwał linię 10 (Oś. Górczewska - Wyścigi).

Autobus - nazwany przez Miejskie Zakłady Autobusowe "świętobusem" - będzie w poniedziałek kursował na dwóch liniach 128 (Pl. Piłsudskiego - Szczęśliwice) i 175 (Pl. Piłsudskiego - Lotnisko Chopina). We wtorek pasażerowie będą mogli trafić na niego na linii 127 (Browarna - Nowe Włochy).

Rozwiń

Szczegóły dotyczące tras, na jakich w kolejnych dniach pojawią się świąteczny autobus i tramwaj będą udostępniane w mediach społecznościowych Tramwajów Warszawskich, Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD