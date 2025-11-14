Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty

Gwałtowne ulewy i podtopienia bedą coraz częstsze. Eksperci: w miastach w tych sytuacjach pomaga zieleń Źródło: Martyna Olkowicz/Fakty po Południu TVN24

W piątek rozpoczęły się konsultacje społeczne strategii 2040+ i planu ogólnego.

Strategia, czyli wizja rozwoju

W strategii 2040+ zawarta jest długofalowa wizja rozwoju miasta, a także schematy graficzne, pokazujące założenia dla kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – np. gdzie rozwijane będą korytarze transportowe, jak będzie rozwijana infrastruktura piesza, rowerowa i drogowa, czy jakiej wysokości budynki będzie można wznosić.

W dokumencie przedstawiono również cele strategiczne dotyczące m.in. jakości usług miejskich oraz inwestycji w transport, mieszkalnictwa, zieleni, kultury, edukacji, postaw obywatelskich, usług społecznych, przyciągania inwestorów i promowania osiągnięć Warszawy na zewnątrz.

"Strategia będzie podstawą do podejmowania kluczowych decyzji w kolejnych latach. Jej zapisy będą przekładane na plany miejscowe (pokazujące konkretne miejsca przebiegu inwestycji), a same inwestycje będą uwzględniać zarówno przestrzenne jak i społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania Warszawy" - przekazał ratusz.

Warszawa podzielona na strefy

Plan ogólny to dokument, w którym miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne (np. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę zieleni i rekreacji czy strefę gospodarczą).

Dla każdej ze stref określone będą dopuszczalne funkcje (np. mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna, komunikacyjna) i parametry zagospodarowania (np. wysokość, intensywność, czy procent powierzchni biologicznie czynnych).

Plan uhonoruje obowiązujące plany miejscowe oraz uwzględni te, które są na ukończeniu. Zostaną w nim wskazane zasady ochrony ważnych terenów, w tym m.in. Rodzinnych Ogródków Działkowych, terenów zieleni urządzonej i obszarów cennych przyrodniczo. To dokument w postaci pliku z danymi przestrzennymi (format GML). Jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

"W przeciwieństwie do strategii, w planie ogólnym nie ma listy konkretnych inwestycji – takich jak linie metra czy tramwajowe. Te kwestie opisuje właśnie strategia rozwoju, a plan ogólny jedynie stwarza dla nich ramy przestrzenne: pokazuje, gdzie w ogóle możliwa jest intensywna zabudowa, gdzie priorytet ma zieleń, a gdzie przemysł lub usługi. Przebieg konkretnych inwestycji będzie określony w planach miejscowych, opartych na założeniach strategii oraz zgodnych z planem ogólnym" - wyjaśnił ratusz.

"Dokumenty trzeba czytać razem"

Jak wyjaśniła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, w strategii zawarta jest np. sieć osadnicza, transport publiczny, drogownictwo, ochrona zabytków czy też całych obszarów oraz ochrona przyrodnicza.

Natomiast w planie ogólnym zawarte są strefy planistyczne, wysokość i intensywność zabudowy, powierzchnie biologicznie czynne i powierzchnie zabudowy. - Dokumenty trzeba czytać razem, a plan ogólny jest wynikową strategii - wyjaśniła wiceprezydent.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu strategii oraz projektu planu ogólnego rozpoczynają się 14 listopada i potrwają do 19 stycznia.

W tym czasie każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z projektami dokumentów na stronie ratusza, zgłosić swoje uwagi, m.in. przez formularz online, wziąć udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, a także uczestniczyć w dyżurach projektantów planu ogólnego, punktach konsultacyjnych dotyczących strategii oraz dyskusjach w dzielnicach (konieczna rejestracja).

Otwarte spotkania odbędą się m.in. 15 listopada w Centrum Kreatywności Targowa, z transmisją online na kanale YouTube Warszawy i 17 grudnia w Centrum Nauki Kopernik – również z transmisją online. Odbędą się także spotkania online dla każdej z poszczególnych dzielnic Warszawy. Pierwsze z nich rozpocznie się 24 listopada, a ostanie 15 grudnia. Każde odbywać się będzie od godziny 17 do 20.30.

Uwagi do projektów można zgłaszać także w Wydziałach Obsługi Mieszkańców wszystkich urzędów dzielnic. Pracownik lub pracowniczka WOM wpisze je do formularza na podstawie przekazanych przez zgłaszającego informacji.

Harmonogram dalszych działań

18 lutego 2026 roku opublikowany zostanie raport z konsultacji społecznych strategii 2040+. Od stycznia do czerwca 2026 roku będą trwały prace analityczno-planistyczne. Wtedy wprowadzone zostaną poprawki, wynikające z uwag z konsultacji społecznych i opinii zarządu województwa. W planach jest by do 30 czerwca 2026 roku dokument trafił do uchwalenia przez Radę Warszawy.

Po zakończeniu konsultacji społecznych przeanalizowane zostaną również uwagi do planu ogólnego. Na ich podstawie wprowadzone zostaną poprawki. Jeśli zmiany będą duże projekt zostanie ponownie uzgodniony z odpowiednimi instytucjami. Następnie do 30 czerwca 2026 roku powinien trafić on do Rady Warszawy, jednak ostateczny termin zależy od liczby uwag i przebiegu wcześniejszych etapów prac.