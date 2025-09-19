Biegacze, rowerzyści i koncerty Sanah. Będą spore utrudnienia w ruchu

Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W piątek na ulice wyjadą rowerzyści w ramach Warszawskiej Masy Krytycznej. Od godziny 19.00 do 21.00 przejadą ulicami Śródmieścia, Pragi-Południe, Ochoty i Woli. "Policja zdecyduje o ewentualnym zamknięciu wybranych ulic dla ruchu" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Sanah na Narodowym

Na Stadionie Narodowym zaśpiewa Sanah. I to dwukrotnie: w piątek i sobotę. Na stadion najlepiej dojechać metrem linii M2. Przy stadionie zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Zarówno w piątek, jak i sobotę, w godzinach od 17.00 do 20.00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. "Po koncertach, policjanci zabezpieczający wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, tramwaje linii 9 i 26, a także składy metra linii M2" - przekazał ZTM.

Biegacze na ulicach

W niedzielę odbędzie się "Bieg przez Most". Zawodnicy pokonają dziesięć kilometrów ulicami Tarchomina oraz ciągiem pieszo-rowerowym mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Ulice na trasie biegu będą zamykane od około godziny 10.30.

Ruch będzie na nie wracał sukcesywnie, po opuszczeniu ulicy przez ostatniego z zawodników. Najpóźniej, bo około godziny 13.30, samochody wrócą na ulice Trakt Nadwiślański i Szafrańców, gdzie po zakończeniu biegu głównego został zaplanowany bieg dzieci. "W czasie zawodów autobusy linii: 126, 133 i 152 zmienią przystanki przy pętli Tarchomin, a linii: 211, 516 i 518 pojadą objazdami" - zaznaczył ZTM.

