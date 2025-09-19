Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Biegacze, rowerzyści i koncerty Sanah. Będą spore utrudnienia w ruchu

Warszawa. Weekendowe zmiany w ruchu
Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na warszawskich ulicach w ten weekend będzie się wiele działo, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zarówno w piątek, jak i sobotę wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Powodem jest koncert Sanah na Stadionie Narodowym. W stolicy zaplanowano także przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej i imprezę sportową "Bieg przez Most".

W piątek na ulice wyjadą rowerzyści w ramach Warszawskiej Masy Krytycznej. Od godziny 19.00 do 21.00 przejadą ulicami Śródmieścia, Pragi-Południe, Ochoty i Woli. "Policja zdecyduje o ewentualnym zamknięciu wybranych ulic dla ruchu" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Sanah na Narodowym

Na Stadionie Narodowym zaśpiewa Sanah. I to dwukrotnie: w piątek i sobotę. Na stadion najlepiej dojechać metrem linii M2. Przy stadionie zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Zarówno w piątek, jak i sobotę, w godzinach od 17.00 do 20.00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. "Po koncertach, policjanci zabezpieczający wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, tramwaje linii 9 i 26, a także składy metra linii M2" - przekazał ZTM.

Biegacze na ulicach

W niedzielę odbędzie się "Bieg przez Most". Zawodnicy pokonają dziesięć kilometrów ulicami Tarchomina oraz ciągiem pieszo-rowerowym mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Ulice na trasie biegu będą zamykane od około godziny 10.30.

Ruch będzie na nie wracał sukcesywnie, po opuszczeniu ulicy przez ostatniego z zawodników. Najpóźniej, bo około godziny 13.30, samochody wrócą na ulice Trakt Nadwiślański i Szafrańców, gdzie po zakończeniu biegu głównego został zaplanowany bieg dzieci. "W czasie zawodów autobusy linii: 126, 133 i 152 zmienią przystanki przy pętli Tarchomin, a linii: 211, 516 i 518 pojadą objazdami" - zaznaczył ZTM.

Warszawa. Weekendowe zmiany w ruchu
Warszawa. Weekendowe zmiany w ruchu
Źródło: UM Warszawa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rusza przebudowa skrzyżowania przy wolskim ratuszu. Tydzień bez tramwajów

Rusza przebudowa skrzyżowania przy wolskim ratuszu. Tydzień bez tramwajów

Wola
Niewiadoma-Phinney i zdolni juniorzy. Polacy powalczą w mistrzostwach świata

Niewiadoma-Phinney i zdolni juniorzy. Polacy powalczą w mistrzostwach świata

EUROSPORT

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Utrudnienia w ruchuRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Mieszkańcy mają dość całodobowych sklepów z alkoholem
Radni w Warszawie nie chcieli nocnej prohibicji, w sąsiednim mieście przeszła niemal jednogłośnie
Okolice
Mazowieckie. Zaatakował psa siekierą
Kilkukrotnie uderzył siekierą psa. Zwierzę nie przeżyło. Są zarzuty
Okolice
Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
Śródmieście
Akcja Ostatniego Pokolenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, będzie wisiało pomazane
Śródmieście
Pożar kombajnu na polu kukurydzy
Kombajn płonął na polu kukurydzy. Strażacy przyjeżdżali dwa razy
Okolice
Dariusz Walichnowski
Będzie zmiana na stanowisku komendanta stołecznej policji
Śródmieście
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Radni przeciw nocnej prohibicji. "To tak, jakby bronić trucizny, która powoli zabija"
Śródmieście
Piaseczno. Policja zatrzymała motocyklistę
Tablicę rejestracyjną kupił, kierował motocyklem mimo sądowego zakazu 
Okolice
Warszawa. Zmiany w ruchu
Rusza przebudowa skrzyżowania przy wolskim ratuszu. Tydzień bez tramwajów
Wola
Warszawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców
Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Pilotaż zamiast zakazu sprzedaży alkoholu, awantura i rezygnacja wiceprezydenta
Śródmieście
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Porsche w rowie, bo kierowca "chciał popisać się przed pasażerką"
Ursynów
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
Najpierw miała pożyczać pieniądze od uczniów, później zlecić pobicie jednego z nich
Okolice
Jacek Wiśnicki
"Jak jakieś gry partyjne mogą prowadzić do takich żenujących spektakli"
Śródmieście
Marcin Kierwiński w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 
Śródmieście
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie
Praga Północ
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
Okolice
Mieli okradać luksusowe wille, zostali aresztowani
Ruszyli na hasło "atak, atak, atak!". Zatrzymania
Okolice
Karetki przed SOR-em (zdj. ilustracyjne)
Ekspertka: jedna trzecia pacjentów SOR-ów trafia tam po alkoholu
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
Okolice
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Z rozmachem o odbudowie Warszawy. "To rzecz o zwycięstwie"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
Śródmieście
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
Okolice
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
Śródmieście
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
TVN24
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł
Śródmieście
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
Okolice
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Socrealistyczny budynek na Muranowie odzyskuje dawne kolory
Śródmieście
Doprowadzenie do prokuratury w Grójcu 60-letniego proboszcza z gminy Tarczyn. Usłyszał on zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego
Zabił siekierą znajomego i go podpalił. Ksiądz przejdzie badanie psychiatryczne
Okolice
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
Bielany
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki