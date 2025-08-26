Radni ze Śródmieścia i Ochoty chcą nocnej prohibicji

Rafał Trzaskowski o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu Źródło: TVN24

Rada Warszawy zdecydowała, by dwa projekty uchwał - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i radnych klubu Lewica, Miasto Jest Nasze - dotyczące wprowadzenia w Warszawie nocnej prohibicji przekazać do zaopiniowania dzielnicom.

Projekty różnią się godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu - Klub Lewica i Miasto Jest Nasze proponuje prohibicję w godzinach 22.00-6.00, a prezydent Warszawy w godzinach 23.00-6.00. Projekt prezydencki zakłada też dłuższy okres karencji - trzy miesiące, a radnych - 14 dni po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Ograniczenie sprzedaży ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Nocna prohibicja nie obejmie restauracji, barów, pubów itp.

Popierają pomysł nocnej prohibicji

We wtorek tematem zajęli się m.in. radni Śródmieścia, którzy zagłosowali za wprowadzeniem zakazu sprzedaży nocą alkoholu w sklepach. Za projektem prezydenckim głosowało 15 radnych, przeciw było czterech, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Z kolei za projektem radnych głosowało 11 radnych, dziewięciu było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Radni w większości deklarowali poparcie pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji. Głos zabrali także mieszkańcy, którzy przekonywali, że problem sprzedaży nocnej alkoholu w sklepach wiąże się z łamaniem ciszy nocnej i zakłócaniem porządku. Przypomnieli, że o wprowadzenie nocnej prohibicji zaapelowały też śródmiejskie rady osiedlowe, które chciały wprowadzenia nocnego zakazu w godzinach 22.00-6.00.

Z kolei na Ochocie radni pozytywnie zaopiniowali projekt prezydencki (od godziny 23.00 do 6.00) - za głosowało dziewięciu radnych, przeciw było siedmiu, a pięciu wstrzymało się od głosu. Natomiast nie poparli projektu radnych - za było siedmiu radnych, dziewięciu przeciw przy pięciu wstrzymujących.

Nie chcą ograniczeń sprzedaży alkoholu

Równolegle trwały i trwają sesje w innych dzielnicach. Radni Mokotowa, Ursynowa i Włoch we wtorek negatywnie zagłosowali nad wprowadzeniem nocnej prohibicji. W przypadku Włoch o negatywnej opinii zadecydował jeden głos (przeciw prohibicji było 10 radnych, a dziewięciu za).

Radni Pragi-Północ przerwali sesję i będą ją kontynuować w czwartek.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska i Gdańsk. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.

W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu nocna prohibicja została wprowadzona w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie.