Po wyroku sądu miały zostać wykreślone z gminnej ewidencji zabytków. Konserwator przywrócił ochronę

"Dzięki tej decyzji obiekty o ważnej historycznej wartości, podlegają obecnie ochronie konserwatorskiej Wcześniej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zostały wykreślone z Gminnej Ewidencji Zabytków. Zostały pozbawione ochrony. Dzięki rozpoczętej procedurze wszelkie prace przy nich wymagają uzgodnień z MWKZ. Chroniony jest, też wykreślony z GEZ, budynek kina Relax przy ulicy Złotej. W 2019 roku został wpisany do rejestru zabytków" napisano we wpisie. - "Prof. Lewicki zapowiada rozpoczęcie kolejnych wpisów dotyczących wykreśleń z GEZ" - dodano

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego

- Chodzi o to, że procedura wpisu do GEZ-u jest niekonstytucyjna. Dokładnie przepisy o ochronie zabytków są niewłaściwe, bo nie gwarantują właścicielom dostatecznego udziału w całym procesie. Bo to nie jest postępowanie, tylko czynność techniczna, administracyjna - zaznaczył w rozmowie z PAP Michał Krasucki.

Stołeczny konserwator mówił po wyroku, że obawia się, iż to dopiero początek lawiny. - W tym roku, od maja, mamy mniej więcej 20 takich spraw, a do końca roku pewnie jeszcze kilka dojdzie. Część z nich już będzie w NSA, więc jeszcze w tym roku zapadaną wyroki. Pytanie, ile takich rozpraw będzie w przyszłym roku - podkreślił. Sprawa dotyczy różnych obiektów, np. osiedla Zatrasie czy trafostacji przy Mińskiej - sprecyzował.

Osiem tysięcy obiektów w Warszawie

- Oczywiście część jest chroniona planem zagospodarowania, a przy części właściciele w ogóle nie mają ochoty ich rozbierać ani nic z nimi robić. Więc to dotyczy jakiegoś wycinka, ale potencjalnie mówimy o ośmiu tysiącach obiektów. W skali kraju to jest pewnie kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy - wyjaśnił.

Przekazał, że rozwiązaniem tymczasowym, które wskazuje też Ministerstwo Kultury, może być wpisanie tych obiektów do rejestru zabytków, do wojewódzkiej ewidencji, a wtedy miasto z automatu włączy je do GEZ. Są to jednak rozwiązania chwilowe. Takie właśnie w przypadku trzech pierwszych budynków zostały zastosowane.