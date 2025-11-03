Plantatorzy tytoniu protestują przed kancelarią premiera

Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

O godzinie 12 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rozpoczął się protest plantatorów tytoniu. Aleje Ujazdowskie zostały zamknięte.

- Na ulicy rozłożona jest scena, z której mówią przedstawiciele poszczególnych środowisk. Pomiędzy przemówieniami puszczany jest dźwięk syren, wtedy jest duży hałas. Plantatorzy apelują do premiera, ministra rolnictwa i zdrowia o sprzeciwienie się – ich zdaniem - niekorzystanym dla plantatorów pomysłom WHO i Komisji Europejskiej - relacjonował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Protestujący przenieśli ze sobą transparenty. Widnieją na nich napisy: "Robicie z nas rolników trzeciej kategorii", czy "Ministerstwo likwidacji wsi.

Protest plantatorów przed kancelarią premiera Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Protest plantatorów przed kancelarią premiera Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl

"W związku ze zgromadzeniem publicznym zamknięty dla ruchu został ciąg AL.UJAZDOWSKIE – BELWEDERSKA - od SZUCHA do SPACEROWEJ/GAGARINA linie 116, 166, 180 i 503 zostały skierowane na trasy objazdowe" - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego.

Linie 116, 166 i 503 skierowano na trasę: - w kierunku CHOMICZÓWKA/ PL. HALLERA/ KONWIKTORSKA: WILANÓW/ OS. KABATY (KABATY-STP)/ NATOLIN PŁN. – … – Belwederska – Spacerowa – Goworka – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – al. Szucha – Al. Ujazdowskie – … – CHOMICZÓWKA/ PL. HALLERA/ KONWIKTORSKA; - w kierunku WILANÓW/ OS. KABATY (KABATY-STP)/ NATOLIN PŁN.: CHOMICZÓWKA/ PL. HALLERA/ KONWIKTORSKA – … – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – … – WILANÓW/ OS. KABATY (KABATY-STP)/ NATOLIN PŁN.

Autobusy numer 180 pojadą: - w kierunku CHOMICZÓWKA: WILANÓW – … – Gagarina – Spacerowa – Goworka – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – al. Szucha – Al. Ujazdowskie – … – CHOMICZÓWKA; -w kierunku WILANÓW: CHOMICZÓWKA – … – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – … – WILANÓW.