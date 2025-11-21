Ugrupowanie Sławomira Mentzena wykreślone z ewidencji partii politycznych

Mentzen na "czarnej liście" Nawrockiego. Kulisy w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24

Jak przypomniała po ogłoszeniu postanowienia sędzia Joanna Korzeń, jednym z "podstawowych" obowiązków każdej partii politycznej jest złożenie PKW sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Takie sprawozdanie składa się do 31 marca każdego roku.

– W ocenie sądu nie budziło w niniejszej sprawie wątpliwości, że partia Nowa Nadzieja takiego sprawozdania nie złożyła. Zresztą do sądu nie wpłynęła odpowiedź na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej o wykreślenie wpisu partii z ewidencji partii politycznych – mówiła sędzia.

Orzeczenie to jest nieprawomocne.

W ocenie Nowej Nadziei sprawozdanie złożono

Chodzi o sprawozdanie finansowe Nowej Nadziei za 2024 rok. Według ustawy o partiach politycznych w przypadku niezłożenia przez partię sprawozdania w terminie, PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji. O niezłożeniu przez m.in. Nową Nadzieję sprawozdania finansowego w wymaganym terminie Komisja poinformowała jeszcze w maju tego roku; wtedy też skierowano do sądu wniosek w tej sprawie.

W czerwcu poseł klubu Konfederacji, wiceprezes Nowej Nadziei, Bartłomiej Pejo podkreślał, że w ich ocenie (partii - red.) sprawozdanie finansowe zostało złożone w terminie, a problemem jest "interpretacja PKW".

Natomiast obecny na piątkowym posiedzeniu Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że partia "do dnia dzisiejszego" nie złożyła sprawozdania za ubiegły rok.

Pięć innych partii też wykreślonych

Wcześniej w piątek sąd postanowił ponadto wykreślić z ewidencji pięć partii, które również – jak wskazywała w maju PKW – nie złożyły w terminie sprawozdań za miniony rok. Są to: Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska; Porozumienie Samorządowe; OK Polska; Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość i Zdrowa Polska