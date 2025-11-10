Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NPL) należy się udać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Z NPL można także skorzystać, w sytuacji gdy, zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest dostępna niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Dyżurujący w NPL lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie.
Wykaz punktów Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej znajduje się na stronie NFZ. Na Mazowszu znajduje się 85 takich placówek.Adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu
