"Bracia Jabłkowscy". Neon już świeci

Neon rozjaśnił Dom Towarowy Braci Jabłkowskich
Neon rozjaśnił Dom Towarowy Braci Jabłkowskich
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Neon na dawnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich już świeci. Świetlną reklamę zaprojektował Maurycy Gomulicki. Nawiązuje ona do przedwojennych tradycji neonowych tego miejsca.

W piątek wieczorem na fasadzie historycznego Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy rozbłysnął neon. Świetlna reklama została zaprojektowana przez jednego z bardziej cenionych polskich artystów wizualnych Maurycego Gomulickiego, autora m.in. "Światłotrysku", czyli różowych bombelków na Kępie Potockiej.

Typografia neonu "Bracia Jabłkowscy" została zaprojektowana specjalnie dla tego neonu. "Instalacja została wykonana w tradycyjnej technologii gazowej (rurka neonowa o średnicy 15 mm) i będzie świecić ciepłym, białym światłem (ok. 4000 K). Za realizację odpowiada Hanak Reklamy Wizualne" - napisano

Na inauguracji neonu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Neon na dawnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich włączono punktualnie o 18.00. Na jego premierę przyszło kilkadziesiąt osób. Po włączeniu instalacji, kilka słów od siebie dodał projektant neonu. Wszystko odbyło się przy akompaniamencie zespołu grającego na za oknami, wewnątrz budynku. Zgromadzonych poczęstowano gorącymi napojami - relacjonował Mżyk.

Pierwszy neon typograficzny Gomulickiego

Gomulicki powiedział, że z radością przyjął propozycję zaprojektowania tego neonu. - Jestem sercem mocno związany z Warszawą, a tutaj jest kawałek prawdziwej przedwojennej Warszawy - podkreślił. I zauważył, że w swojej 16-letniej "neonowej przygodzie" pierwszy raz zrealizował neon typograficzny, składający się z samych liter.

Opowiedział też o samym projekcie. - Było to nie lada wyzwanie, bo przedwojennych budynków w Warszawie jest mało. Chciałem, żeby to było efektowne, spektakularne, a jednocześnie, wiadomo, że trzeba było podejść z szacunkiem do tej architektury - mówił Maurycy Gomulicki.

Przyznał, że pierwsza wersja była nieco szalona, obejmowała całą fasadę i wykorzystywała elementy architektoniczne. - Ten projekt się spodobał, przymierzaliśmy się do niego - wspominał. Ale na na taką koncepcje nie zgodził się konserwator zabytków. - Na napis musiał się zgodzić, bo jest to historycznie uzasadnione. Na Domu Jabłkowskich przed wojną były napisy - zauważył projektant.

Neon już świeci. Pawilon nad Wisłą ma nową funkcję
Piotr Bakalarski

Handlowa legenda przedwojennej Warszawy

Nowy neon nawiązuje do przedwojennych tradycji. "Dziś ta klasyczna forma reklamy powraca, by przypomnieć o historii budynku, który był niegdyś jednym z największych i najnowocześniejszych domów towarowych w Europie Wschodniej" - napisano na profilu wydarzenia.

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy to jedna z ikon przedwojennego handlu. Oferował szeroki asortyment towarów – od odzieży i artykułów gospodarstwa domowego po zabawki oraz wprowadzał innowacyjne rozwiązania: nowoczesne metody sprzedaży i reklamy, duże witryny wystawowe, liczne udogodnienia dla klientów.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Historia Warszawy
