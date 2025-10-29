Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Miejskie płatności w aplikacji mObywatel. Rusza nowa usługa dla warszawiaków

Aplikacja mObywatel
Rozwój aplikacji mObywatel
Źródło: TVN24 BIS
Warszawa dołączy do systemu ePłatności w aplikacji mObywatel. Mieszkańcy stolicy będą za jej pośrednictwem mogli opłacić podatki należne miastu. Ratusz zapowiada, że usługa zostanie uruchomiona do końca tego roku.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał w środę umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia usługi elektronicznych płatności za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz portalu mobywatel.gov.p. Obejmie ona podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i łączne zobowiązanie pieniężne. Mieszkańcy będą mogli zrealizować transakcje blikiem lub kartą płatniczą. Ich rozliczeniem zajmą się pracownicy BGK.

Stołeczny ratusz podaje, że obecnie z takiego rozwiązania 95 samorządów w Polsce.

- Cyfryzacja usług miejskich to jeden z naszych priorytetów. Dołączenie Warszawy do ePłatności w mObywatelu to kolejny krok w kierunku ułatwienia życia mieszkańcom. Dzięki temu rozwiązaniu warszawiacy mogą szybko, wygodnie i bezpiecznie regulować swoje zobowiązania wobec miasta, bez konieczności wychodzenia z domu - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy i prezes BGK podpisali umowę w sprawie ePłatności w aplikacji mObywatel
Prezydent Warszawy i prezes BGK podpisali umowę w sprawie ePłatności w aplikacji mObywatel
Źródło: R. Motyl / Urząd m.st. Warszawy

Zobowiązania wyświetlą się w aplikacji

Możliwość cyfrowych płatności za lokalne zobowiązania wobec miasta będzie dostępna jeszcze przed końcem 2025 r. Każdy użytkownik aplikacji, który ma wystawione przez urząd i nieopłacone zobowiązanie, znajdzie je w mObywatelu.

Warszawa jest największym samorządem w kraju pod względem liczby mieszkańców. Według danych z czerwca 2024 roku w stolicy mieszka ponad 1,8 miliona osób. Około 900 tysięcy warszawiaków otrzymuje zobowiązania finansowe wystawiane przez miasto.

- Podpisana dzisiaj umowa z przedstawicielami miasta stołecznego Warszawy to przełomowy moment. W projekcie ePłatności będziemy obsługiwać największy samorząd w Polsce, co pokazuje skalę i zaufanie, jakim darzą nas lokalne władze - powiedział prezes zarządu BGK Mirosław Czekaj.

Aplikacja mObywatel
Aplikacja mObywatel
Źródło: Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel powstała w 2017 roku. Początkowo umożliwiała jedynie wyświetlanie podstawowych danych osobowych. Od 2020 r. możliwe jest korzystanie z eRecepty i mPrawa jazdy.

Od 2023 r. - kiedy przyjęta została ustawa o mObywatelu - cyfrowy dokument tożsamości ma taką samą moc prawną jak jego plastikowy odpowiednik. Obecnie aplikacja umożliwia także załatwianie spraw urzędowych - w tym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby dorosłej i dziecka. Korzysta z niej blisko 10 milionów użytkowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Obawy o "turystykę alkoholową", nocny zakaz sprzedaży wchodzi za kilka dni
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
Kira Sukhoboichenko z nagrodą Mazowieckiego
Hejt po nominacji. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"
Svitlana Kucherenko
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl

Udostępnij:
TAGI:
mObywatel
Czytaj także:
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
Okolice
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty raz w tej samej gminie woda nie nadaje się do picia. I ktoś nielegalnie podpiął się do sieci
Okolice
PKP PLK zaplanowały prace na stacji Warszawa Centralna (zdj. ilustracyjne)
Warszawa Centralna przez tydzień bez pociągów. Znamy szczegóły
Śródmieście
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
Śródmieście
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
Okolice
Elewacja katedry po pracach
Ozdobna elewacja wyjątkowej katedry po remoncie
Okolice
Mieszkańcy nie chcą paczkomatu przy ścianie bloku
Dzień i noc przy dźwięku zamykanych drzwiczek. Nie chcą paczkomatu przyklejonego do ściany
Klaudia Kamieniarz
Cysterna z ciekłym azotem przewróciła się na drodze krajowej 62 w Skuszewie
Cysterna z azotem na boku. Kierowca trafił do szpitala
Okolice
Laureat Nagrody POLIN 2025 Marek Chmielewski
Nagroda POLIN 2025 wręczona
Wola
Ulica Karowa, 1948r.
Niepublikowane zdjęcia powojennej Warszawy
Piotr Bakalarski
39-latek został zatrzymany
"Groził nożem 11-letniej córce", usłyszał zarzut
Okolice
Remont najmniejszej świątyni na Pradze
"Najmniejsza świątynia Pragi" przechodzi remont
Praga Północ
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła
Praga Południe
W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę
Śródmieście
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
Śródmieście
Substancja rozlana na DK60
Oleista substancja na drodze krajowej
Okolice
Dorian S. skazany na dożywocie
Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Jest data wyroku
Śródmieście
Filmy wracają do Luny
Transakcja za miliony. Kiniarze kupili od wojskowych fragment Luny
Piotr Bakalarski
Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Nie pierwszy raz. A wcześniej groził
Praga Północ
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
Okolice
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
Śródmieście
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
Wola
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
Okolice
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
Śródmieście
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
Mokotów
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
Praga Południe
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Rembertów
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami
Okolice
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Obawy o "turystykę alkoholową", nocny zakaz sprzedaży wchodzi za kilka dni
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki