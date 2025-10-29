Miejskie płatności w aplikacji mObywatel. Rusza nowa usługa dla warszawiaków

Rozwój aplikacji mObywatel Źródło: TVN24 BIS

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał w środę umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie uruchomienia usługi elektronicznych płatności za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz portalu mobywatel.gov.p. Obejmie ona podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i łączne zobowiązanie pieniężne. Mieszkańcy będą mogli zrealizować transakcje blikiem lub kartą płatniczą. Ich rozliczeniem zajmą się pracownicy BGK.

Stołeczny ratusz podaje, że obecnie z takiego rozwiązania 95 samorządów w Polsce.

- Cyfryzacja usług miejskich to jeden z naszych priorytetów. Dołączenie Warszawy do ePłatności w mObywatelu to kolejny krok w kierunku ułatwienia życia mieszkańcom. Dzięki temu rozwiązaniu warszawiacy mogą szybko, wygodnie i bezpiecznie regulować swoje zobowiązania wobec miasta, bez konieczności wychodzenia z domu - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy i prezes BGK podpisali umowę w sprawie ePłatności w aplikacji mObywatel Źródło: R. Motyl / Urząd m.st. Warszawy

Zobowiązania wyświetlą się w aplikacji

Możliwość cyfrowych płatności za lokalne zobowiązania wobec miasta będzie dostępna jeszcze przed końcem 2025 r. Każdy użytkownik aplikacji, który ma wystawione przez urząd i nieopłacone zobowiązanie, znajdzie je w mObywatelu.

Warszawa jest największym samorządem w kraju pod względem liczby mieszkańców. Według danych z czerwca 2024 roku w stolicy mieszka ponad 1,8 miliona osób. Około 900 tysięcy warszawiaków otrzymuje zobowiązania finansowe wystawiane przez miasto.

- Podpisana dzisiaj umowa z przedstawicielami miasta stołecznego Warszawy to przełomowy moment. W projekcie ePłatności będziemy obsługiwać największy samorząd w Polsce, co pokazuje skalę i zaufanie, jakim darzą nas lokalne władze - powiedział prezes zarządu BGK Mirosław Czekaj.

Aplikacja mObywatel Źródło: Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel powstała w 2017 roku. Początkowo umożliwiała jedynie wyświetlanie podstawowych danych osobowych. Od 2020 r. możliwe jest korzystanie z eRecepty i mPrawa jazdy.

Od 2023 r. - kiedy przyjęta została ustawa o mObywatelu - cyfrowy dokument tożsamości ma taką samą moc prawną jak jego plastikowy odpowiednik. Obecnie aplikacja umożliwia także załatwianie spraw urzędowych - w tym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby dorosłej i dziecka. Korzysta z niej blisko 10 milionów użytkowników.

