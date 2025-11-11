Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Flagi, race i "około stu tysięcy" uczestników marszu

Uczestnicy marszu na moście Poniatowskiego
Marsz zbliża się do mostu
Marsz środowisk narodowych idzie przez stolicę w Święto Niepodległości. Jego uczestnicy wyruszyli z ronda Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi w kierunku Saskiej Kępy. Zgromadzenie zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego. W tvnwarszawa.pl relacjonujemy na żywo jego przebieg.

We wtorek świętujemy 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W stolicy odbywa się marsz 11 listopada pod hasłem "Jeden naród - silna Polska". Wydarzenie planowane jest w godzinach 14-19. Tradycyjnie jego uczestnicy spotkali się na rondzie Dmowskiego. Następnie idą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Stadionu Narodowego.

Udział w marszu środowisk narodowych zapowiedział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki.

Ulice na trasie marszu są zamykane przez służby. Mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że zablokowane są także ulice poprzeczne do trasy przemarszu. Służby ustawiają bariery już kilkaset metrów wcześnie. W pobliżu trasy przemarszu koncentrują się liczne siły policji. Z powodu utrudnień na trasy objazdowe skierowanych zostało kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych.  

Utrudnienia w ruchu

Przed rozpoczęciem pochodu zamknięta została ulica Marszałkowska od ulicy Żurawiej do ulicy Świętokrzyskiej. Kierowcy nie przejadą też Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego. Podczas wydarzenia będą zamknięte również Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego.

W czasie przejścia uczestników, funkcjonariusze mogą zamknąć ruch również na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak / PAP

