Flagi, race i "około stu tysięcy" uczestników marszu

We wtorek świętujemy 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W stolicy odbywa się marsz 11 listopada pod hasłem "Jeden naród - silna Polska". Wydarzenie planowane jest w godzinach 14-19. Tradycyjnie jego uczestnicy spotkali się na rondzie Dmowskiego. Następnie idą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Stadionu Narodowego.

Udział w marszu środowisk narodowych zapowiedział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki.

Ulice na trasie marszu są zamykane przez służby. Mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że zablokowane są także ulice poprzeczne do trasy przemarszu. Służby ustawiają bariery już kilkaset metrów wcześnie. W pobliżu trasy przemarszu koncentrują się liczne siły policji. Z powodu utrudnień na trasy objazdowe skierowanych zostało kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych.

Utrudnienia w ruchu

Przed rozpoczęciem pochodu zamknięta została ulica Marszałkowska od ulicy Żurawiej do ulicy Świętokrzyskiej. Kierowcy nie przejadą też Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego. Podczas wydarzenia będą zamknięte również Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego.

W czasie przejścia uczestników, funkcjonariusze mogą zamknąć ruch również na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.