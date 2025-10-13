Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej

Ks. Rafał Główczyński
Niezwykła kawiarnia w Rzeszowie. "Wspieramy osoby niepełnosprawne"
Źródło: Fakty po południu
Na Zachodzie panuje trend, że w opuszczonych kościołach powstają kluby nocne. My ten trend odwracamy - w miejscu, w którym dawniej mieściła się agencja towarzyska, stworzymy ewangelizacyjną klubokawiarnię - zapowiedział ksiądz Rafał Główczyński, znany z kanału "Ksiądz z osiedla".

W lipcu 2024 roku ks. Główczyński otworzył na stołecznych Bulwarach Wiślanych pierwszą klubokawiarnię bez cennika i alkoholu pod nazwą Cyrk Motyli.

Ksiądz powiedział, że w związku z zamknięciem Cyrku Motyli na okres jesienno-zimowy wiele osób pytało go, czy planuje stworzyć w stolicy całoroczne miejsce spotkań.

- Odpowiadałem na to pytanie: nie wiem, będę się modlił i zobaczymy, co się stanie - powiedział.

Najpierw agencja towarzyska, potem klub komediowy

Zaznaczył, że kiedy pojawiła się szansa wynajęcia obiektu w samym centrum miasta, przy ulicy Żurawiej, nie wahał się ani chwili. Kiedy decyzja zapadła i ks. Główczyński rozpoczął remont w lokalu, poprzedni najemcy poinformowali go, że wcześniej pod tym adresem mieściła się agencja towarzyska, a przez ostatnie osiem lat – klub komediowy.

- Bardzo mnie to rozbawiło. Na Zachodzie jest taki trend, że kościoły są sprzedawane, a w opuszczonych świątyniach powstają kluby nocne. My ten trend odwracamy. Teraz w miejscu, gdzie dawniej był klub uciech cielesnych dla panów i gdzie działy się rzeczy niezbyt pobożne, my stworzymy klubokawiarnię ewangelizacyjną - stwierdził.

Bez alkoholu i cennika. Rusza nowy lokal

Zapowiedział, że podobnie jak w lokalu nad Wisłą w Cyrku Motyli nie będzie alkoholu i cennika, a za zamówione dania i napoje każdy zapłaci tyle, ile będzie mógł. Lokal będzie otwarty codziennie od godziny 12.

Każdego dnia odbywać się tam będą imprezy tematyczne. Poniedziałek będzie "Dniem uśmiechu". – W tym dniu zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Obowiązywać będzie całkowity zakaz płacenia pieniędzmi za zamówione potrawy i napoje. Jedyną walutą, którą będziemy przyjmować tego dnia, będą uśmiechy – zaznaczył.

We wtorki w klubokawiarni odbywać się będą potańcówki dla seniorów. Środy są dniami integracji – w programie wieczornym znajdzie się wspólne oglądanie meczów i filmów. W czwartki w lokalu odbywać się będą dyskusje na tematy związane z wiarą i życiem Kościoła; w piątki zaplanowane są występy, koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi. W soboty, podobnie jak w klubokawiarni nad Wisłą, odbywać się będą bezalkoholowe dyskoteki. Niedziele będą dniem rodzin z dziećmi.

Ks. Rafał Główczyński przyznał, że czynsz w lokalu w centrum Warszawy jest wysoki, dlatego aby utrzymać model klubokawiarni "bez cennika", duchowny postanowił założyć konto na popularnej platformie, na której odpłatnie dostępne są m.in. treści o tematyce erotycznej.

Ks. Rafał Główczyński
Ks. Rafał Główczyński
Źródło: Rafał Guz/PAP

Pan Jezus chodził do grzeszników

– Pewnie zaraz zaczną się pytania, dlaczego nie zbieram pieniędzy na Patronite albo innej platformie tego typu. Odpowiedź jest prosta: na Patronite podobnych zbiórek jest wiele, a z tego, co wiem, na tego typu platformie jeszcze żaden ksiądz nie prosił o wsparcie swoich działań – stwierdził.

Dodał, że bliska mu jest "idea docierania ze światłem Ewangelii do miejsc, które nie kojarzą się z Bogiem i Kościołem i w których dzieje się dużo złych rzeczy".

– Pan Jezus też chodził do celników, do grzeszników i do prostytutek. Chodził do miejsc kojarzonych z grzechem, gdzie współcześni mu "porządni Żydzi" chodzić nie chcieli. Dlatego ja chcę, tak jak On, wchodzić w takie miejsca, które się kojarzą z grzechem, i tam o Nim mówić – wyjaśnił.

Przekazał, że na swoim koncie na tej platformie zamierza publikować codzienne komentarze do Ewangelii oraz relacje z wydarzeń organizowanych w Cyrku Motyli w Warszawie i w Piastowie. Zaznaczył, że te same treści będzie można znaleźć na jego kanale "Ksiądz z osiedla" na YouTube oraz w mediach społecznościowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ma ponad 500 lat. Zabytkowy kościół po konserwacji

Ma ponad 500 lat. Zabytkowy kościół po konserwacji

Okolice
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę

Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Gastronomia
