Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon

W tegorocznym sezonie dostępnych - we wszystkich dzielnicach miasta - było 3355 rowerów i 337 stacji (więcej o 25 pojazdów i 5 stacji niż rok temu).

W tym sezonie Veturilo jest kompatybilne z innymi systemami miejskich rowerów z podwarszawskich miejscowości: KołoMarek w Markach, Otwocki Rower Miejski w Otwocku, Piaseczyński Rower Miejski w Piasecznie oraz Pruszkowski Rower Miejski w Pruszkowie. Dzięki temu rowery Veturilo można zostawiać na stacjach tamtejszych systemów i odwrotnie.

Złotówka za 40 minut

Pierwsze 20 minut wypożyczenia standardowego roweru lub tandemu jest bezpłatne, kolejne 40 minut to złotówka. Druga godzina to 3 zł, trzecia to 5 zł, a czwarta i każda następna to 7 zł. Za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia trzeba zapłacić 200 zł.

W przypadku roweru elektrycznego pierwsze 20 minut również jest bezpłatne. Kolejne 40 minut to z kolei 6 zł. Zaś druga i każda następna godzina to 14 zł. Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.