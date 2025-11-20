Dwie grupy zawodowe z pierwszeństwem najmu mieszkań komunalnych

Jarosław Szostakowski (KO) o mieszkaniach komunalnych Źródło: TVN24

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w zasadach najmu lokali komunalnych. Zgodnie z przyjętą uchwałą pierwszeństwo będą miały osoby wykonujące ważne dla miasta zawody. Są wśród nich pracownicy instytucji pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech prowadzonej przez miasto oraz ratownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych tworzonych przez miasto. W obu przypadkach wymagany jest przynajmniej dwuletni staż pracy.

- Wprowadzamy nowe zasady pierwszeństw dla osób ubiegających się o najem lokalu komunalnego. Wspieramy osoby potrzebujące, ale także zawody kluczowe dla naszej wspólnoty samorządowej. Dodaliśmy nowe grupy zawodowe – na poprzedniej sesji byli to pracownicy kultury i nauczyciele – a dziś dodatkowo wprowadzamy ratowników medycznych i pracowników instytucji pomocy społecznej - tłumaczy cytowana w komunikacie prasowym Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Mieszkania komunalne w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: UM Warszawa

- W ten sposób zwiększenie szans na pomoc mieszkaniową może wpłynąć na poprawę sytuacji kadrowej w ważnych dla miasta instytucjach – dodaje wiceprezydentka Warszawy.

Ratusz wskazuje, że obecnie w całej Warszawie jest ponad 80 tys. mieszkań komunalnych. Natomiast na pomoc mieszkaniową oczekuje ponad 2 tys. osób. Stołeczny ratusz wskazuje, że w ubiegłym roku udzielono jej 3 tys. rodzin. - Dzielnice na bieżąco kwalifikują kolejne rodziny i zawierają umowy najmu lokali, dlatego szacujemy, że w tym roku podobna grupa rodzin będzie mogła cieszyć się kolejnymi mieszkaniami - wskazuje wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.