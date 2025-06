Wybory przegrane. Na Rafała Trzaskowskiego czeka stołeczny ratusz

PKW: Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie Źródło: TVN24

W drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski przegrał z Karolem Nawrockim. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 50,89 procent głosów (10 606 877). Natomiast kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 49,11 procent głosów (10 237 286).

Rafał Trzaskowski w poniedziałek przed południem podziękował wyborcom za każdy oddany na niego głos, obecność na wiecach i wsparcie podczas kampanii wyborczej.

"Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali" - napisał w mediach społecznościowych.

"Przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie" - dodał.

Kiedy powrót do ratusza?

W swoim wpisie Rafał Trzaskowski nie przesądził, co dalej z jego polityczną przyszłością. Jego kadencja na stanowisku prezydenta Warszawy trwa jeszcze do 2029 roku.

Rzeczniczkę stołecznego ratusza oraz jej zastępczynię próbowaliśmy przed południem zapytać, czy po urlopie przeznaczonym na kampanię wyborczą powróci on do pełnienia obowiązków prezydenta stolicy. Nie udało nam się jednak do nich dodzwonić.

Druga kadencja

Na stanowisko prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski został wybrany dwukrotnie. Ostatnio podczas wyborów samorządowych 7 kwietnia 2024 roku. Zwyciężył podczas głosowania w pierwszej turze, pokonując pięcioro innych kandydatów. Uzyskał 444 006 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 57,41 procent.

Drugie miejsce zajął wówczas kandydat PiS Tobiasz Bocheński (23,1 proc.), a trzecia była Magdalena Biejat (12,86 proc.), wspólna kandydatka Lewicy oraz stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w wieczór wyborczy 7 kwietnia 2024 roku Źródło: ZDJĘCIA ORGANIZATORA

Przypomnijmy, że już w momencie startu Trzaskowskiego w ubiegłorocznych wyborach samorządowych mówiono o tym, że najpewniej zostanie on kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Nie zniechęciło to jednak wyborców przed głosowaniem na kandydata, który wkrótce mógł opuścić ratusz. Politycy KO wskazywali, że wynik głosowania w Warszawie będzie potwierdzeniem jego pozycji.

Również w 2018 roku Rafał Trzaskowski wygrał wybory samorządowe w pierwszej turze. Pokonał wtedy 13 kontrkandydatów, zyskując 505 187 głosów, co przekładało się na poparcie na poziomie 56,67 proc. Na stanowisku zastąpił ustępującą Hannę Gronkiewicz-Waltz, która rządziła stolicą przez 12 lat.

"Po prostu Warszawa"

Rafał Trzaskowski poszedł do kwietniowych wyborów samorządowych z hasłem "Po prostu Warszawa". - Gdy inni kandydaci szukają pomysłu na siebie, ja mój pomysł na miasto po prostu realizuję z wami od ponad pięciu lat. Gdy obiecują wam zmiany, ja Warszawę po prostu zmieniam - podkreślał.

Podczas wystąpień w trakcie kampanii kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślał wielokrotnie, że wybory są o kontynuacji tego, co jego ekipa w robi aktualnie dla mieszkańców stolicy.

Zaznaczał, że priorytetem w kolejnej kadencji będą inwestycje w edukację: budowa kolejnych szkół, przedszkoli i żłobków. Powtarzał również, że należy zadbać o dostępność opieki psychologicznej dla najmłodszych. Nowymi inicjatywami były dodatkowe, darmowe lekcje angielskiego dla przedszkolaków oraz zajęcia online z matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

Planują budowę nowych szkół i przedszkoli

W budżecie na 2025 rok stolica zarezerwowała ponad 9 miliardów złotych na edukację.

Z danych udostępnionych naszej redakcji przez warszawski ratusz wynika, że w ostatnich latach miasto oddało do użytku 29 przedszkoli i 19 szkół. - Obecnie realizujemy budowę szkoły podstawowej przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie. Planowane otwarcie to 1 września 2025 roku. Budynek tej szkoły jest przewidziany na 450 dzieci - przekazała Monika Beuth, rzeczniczka urzędu miasta.

Na etapie planowania znajduje się budowa siedmiu kolejnych placówek w następujących lokalizacjach: Sieczna (Białołęka), Siekierki (Mokotów), Instalatorów (Włochy), Białołęcka (Białołęka), Zawady (Wilanów), Odolany (Wola), Gierdziejewskiego (Ursus).

Na Woli trwa budowa przedszkola na Burakowskiej. Niebawem mają także ruszyć prace przy budowie nowej placówki przy Ficowskiego na Żoliborzu. Miasto planuje też powstanie pięciu nowych przedszkoli na Osiedlu Chrzanów (Bemowo), przy ulicach Meissnera 8B (Praga Południe), Orląt Lwowskich (Ursus), Lebiodowej (Wawer) i Przylaszczkowej (Wawer).

Rzeczniczka ratusza podała, że program darmowych lekcji języka angielskiego dla przedszkolaków został już uruchomiony. - Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczają do miejskich placówek, mogą skorzystać z dodatkowej lekcji języka angielskiego finansowanej z budżetu miasta. Łącznie z programu może skorzystać ponad 50 tysięcy maluchów. Warszawa planuje w 2025 roku przeznaczyć na ten cel blisko 10 milionów złotych - wskazała.

Podobnie jest z projektem "Matematyka online". - W tym roku szkolnym w programie weźmie udział około 47 tysięcy uczniów i 795 nauczycieli z całej Warszawy - informowała Beuth, zastrzegając, że ostateczne dane poznamy dopiero w czerwcu. Ponadto 30 placówkom z 10 dzielnic zaproponowano w ramach programu dodatkową godzinę matematyki przeznaczoną na naukę w szkole z wykorzystaniem wybranej aplikacji. Ofertę skierowano do tych szkół, których uczennice i uczniowie osiągnęli najniższe w Warszawie wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Inwestycje w rozwój komunikacji miejskiej

Trzaskowski opisywał w trakcie kampanii, że jest zwolennikiem rozwoju transportu szynowego i priorytetowo traktuje budowę trzeciej linii metra oraz poszerzanie siatki połączeń o kolejne linie tramwajowe.

Radni przyznali pod koniec kwietnia kilkaset dodatkowych milionów złotych dla Tramwajów Warszawskich. Pieniądze mają pomóc w realizacji inwestycji planowanych na lata 2025-2029.

Przypomnijmy, że w marcu tego roku ogłoszony został przetarg na projekt wykonawczy trasy tramwajowej na Gocław. Oferty są w większości poniżej założonego budżetu. Spółka Tramwaje Warszawskie przekazała na początku maja, że jest gotowa podpisać umowę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Jesienią ubiegłego roku uruchomiona została trasa tramwajowa do Wilanowa. Odcinek od skrzyżowania Belwederska, Gagarina, Spacerowa do terminala na Branickiego ma długość około 6,5 kilometra. Ale jeśli chodzi o część drogową to prace wciąż trwają. Sporo do zrobienia pozostaje w zakresie chodników i zieleni.

Otwarcie trasy tramwajowej do Wilanowa Źródło: PAP/Marcin Obara

W ramach inwestycji zwanej Tramwajem do Wilanowa powstają aktualnie kolejne odcinki. Na Mokotowie trwa budowa torowiska na Rakowieckiej, umożliwiającego dojazd tramwajem z Sielc, Stegien czy Wilanowa w rejon SGH, stacji metra Pole Mokotowskie i ciągu alei Niepodległości.

Z kolei na Ochocie toczą się prace przy budowie trasy tramwajowej, umożliwiającej podróżowanie między Dworcem Zachodnim a centrum i południowymi dzielnicami stolicy. W ramach tej inwestycji powstaje między innymi podziemny tunel, którym tramwaje dojadą na Dworzec Zachodni.

Prace przy budowie linii tramwajowej do Dworca Zachodniego Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Brakującym fragmentem między jest nitka wzdłuż Pola Mokotowskiego. Tramwajarze czekają wciąż na decyzję środowiskową, umożliwiającą rozpoczęcie prac projektowych. Realizacja tego odcinka planowana jest w latach 2027-2029.

Na ukończeniu jest nowe torowisko na Stegnach, będące odnogą trasy do Wilanowa. Tramwaje Warszawskie zapowiedziały na początku maja, że latem na trasie pojawią się pierwsze pojazdy z pasażerami. Uruchomiona zostanie nowa linia tramwajowa numer 19 łącząca Dolny Mokotów z Dworcem Centralnym.

Tramwaj na nowym torowisku na św. Bonifacego Źródło: Mieszko Bysikiewicz, Tramwaje Warszawskie

Trwają także prace projektowe związane z budową kolejnych linii metra. Jesienią 2024 roku podpisana została umowa na wykonanie prac przedprojektowych dla czwartej linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową. Ma ona połączyć Tarchomin z Wilanowem. Na miesiąc przed wyborami samorządowymi prezydent stolicy podpisał też umowę na zaprojektowanie linii M3 na Gocław, która docelowo ma być rozbudowana o kolejne stacje łączące Pragę Południe z Mokotowem i Ochotą.

Plan rozbudowy metra Źródło: UM Warszawa

Nowe Centrum Warszawy

W trakcie kampanii samorządowej Trzaskowski zapowiadał także zakończenie jeszcze w 2024 roku kilku kluczowych inwestycji: Nowego Centrum Warszawy wraz placem Centralnym, nowym gmachem Muzeum Sztuki Nowoczesnej i odmienioną ulicą Chmielną, mostu pieszo-rowerowego łączącego Śródmieście z Pragą Północ, czy wreszcie doprowadzenie do końca dającej się we znaki mieszkańcom budowy linii tramwajowej do Wilanowa.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej rzeczywiście udało się udostępnić publiczności we wrześniu 2024 roku. Niewykluczone, że już po wakacjach ruszą prace przy budowie sąsiadującego z MSN gmachu TR Warszawa na placu Defilad.

Most pieszo-rowerowy otwarto na tydzień przed wyborami samorządowymi, 28 marca 2024 roku. W dniu jego pierwszych urodzin szacowano, że przeprawę pokonało już ponad 3,5 miliona osób. Urzędnicy wybierają właśnie wykonawcę przebudowy ulicy Okrzei na Pradze Północ, która za sprawą nowego mostu ma być przedłużeniem Traktu Królewskiego. Wiceprezydent Tomasz Mencina zapowiadał pod koniec kwietnia, że jeśli uda się wybrać wykonawcę inwestycji w maju, pierwsze prace mogą ruszyć już w wakacje.

Most pieszo-rowerowy nad Wisłą Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Prace związane z Nowym Centrum Warszawy są na różnych etapach zaawansowania. Najbliżej finiszu jest część inwestycji związana z zagospodarowaniem placu Centralnego, który lada dzień zostanie udostępniony mieszkańcom.

Przebudowa placu Centralnego w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Latem ubiegłego roku rozpoczęła się przebudowa całego kwartału ulic Jasna, Sienkiewicza, Złota i Zgoda. Obejmuje obszar o powierzchni 2,5 hektara. Prace zbliżają się do półmetka. Ich koniec planowany jest w 2026 roku. Na Złotej stary tunel drogowy ustępuje miejsca zbiornikowi retencyjnemu, pod koniec maja drogowcy informowali, że już wkrótce z powstającej konstrukcji wyłoni się fontanna. Z kolei jeszcze przed majówką ruszyły nasadzenia nowej zieleni na ulicy Zgoda.

Nowe drzewa na ulicy Zgoda Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Gotowa jest ulica Chmielna. Odświeżony deptak z nowymi drzewami, kwiatami i krzewami został oddany do użytku tuż przed końcem ubiegłego roku.

Chmielna po remoncie Źródło: UM Warszawa

Zmiany czekają w tym roku Marszałkowską. Między Ogrodem Saskim a ulicą Widok tramwajarze przebudują torowisko. Równolegle drogowcy zajmą się budową dwóch nowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na wysokości Złotej i Sienkiewicza.

Przebudowane torowisko na Marszałkowskiej - wizualizacja Źródło: Tramwaje Warszawskie/Facebook