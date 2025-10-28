Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę

W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Wszystkich Świętych to dzień zadumy
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Strażnicy miejscy wraz z innymi służbami, zadbają o bezpieczeństwo odwiedzających warszawskie nekropolie. Przypomnieli też, o czym należy pamiętać na cmentarzu.

Ostatnie przygotowania do corocznych akcji "Znicz" oraz "Hiena". Weźmie w nich udział blisko 400 strażniczek i strażników miejskich. Wspólnie z innymi służbami będą czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających warszawskie nekropolie. Działania straży obejmą zarówno zabezpieczenia w ciągu dnia, jak również wieczorne i nocne patrole cmentarzy w okresie listopadowych świąt. Będą uczestniczyć w kierowaniu ruchem i zapobiegać sytuacjom, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Jednocześnie strażnicy miejscy zaapelowali do mieszkanek i mieszkańców o zadbanie o własne bezpieczeństwo. Podpowiedzieli kilka pomocnych zasad, które pomogą ograniczyć zagrożenia i uniknąć stresu w czasie dorocznych wizyt na grobach bliskich.

Zachęcili do korzystania ze zbiorowej komunikacji w trakcie dojazdu na cmentarze. "Jeśli korzystasz z prywatnego samochodu, zawczasu sprawdź, gdzie zostały wyznaczone parkingi oraz uważaj na zmiany w organizacji ruchu. Nie pozostawiaj w aucie wartościowych przedmiotów. Jeśli masz problemy z poruszaniem się, spróbuj odwiedzić cmentarze w terminie, gdy dojazd do nich jest łatwiejszy" - zaznaczyli.

Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Podkreślili, by odwiedzając cmentarze zabrać ze sobą tylko niezbędne dokumenty i potrzebną kwotę pieniędzy oraz trzymać portfel w bezpiecznym miejscu. W trakcie prac porządkowych lepiej nie tracić z oczu rzeczy, które mogłyby paść łupem złodzieja.

"Szczególną uwagą otocz dzieci i osoby starsze. Bliskich, cierpiących na zaniki pamięci, wyposaż w kartkę z numerem telefonu (czy kartę ICE), pod który należy zadzwonić, gdyby znaleźli się w niebezpieczeństwie lub zgubili. Dzieciom (ale także dorosłym) możesz założyć tzw. bransoletkę-niezgubkę, która ma podobną funkcję jak karta ICE" - podpowiedzieli.

Podkreślili, by w razie problemów dzwonić pod numer interwencyjny straży miejskiej: 986.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak dojechać na cmentarze?

Jak dojechać na cmentarze?

Ulice
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne

W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne

Komunikacja

Porządki przy cmentarzach

Przed dniem Wszystkich Świętych pracują też służby oczyszczania miasta. Zwiększają intensywność prac wokół warszawskich cmentarzy, dbając o czystość i estetykę otoczenia nekropolii. W ciągu dnia sprzątane są chodniki, a nocami myte wiaty przystankowe oraz zamiatane jezdnie. Prace realizowane są zarówno przy największych nekropoliach, takich jak Bródnowska, Północna, Powązkowska, jak i przy mniejszych – na Wawrzyszewie czy w Powsinie.

"W okresie największego ruchu pieszego i kołowego w rejonie cmentarzy częściej usuwane są śmieci z ulicznych koszy – nawet do siedmiu razy dziennie. Nadzorem porządkowym i sprzątaniem objęte są także tymczasowe pętle autobusowe. W przypadku nagłych zanieczyszczeń wzywane są grupy szybkiego reagowania i Pogotowie Porządkowe" - wymienił ratusz w komunikacie.

Sprzątanie terenów przy cmentarzu
Sprzątanie terenów przy cmentarzu
Źródło: Zarząd Oczyszczania Miasta

Jak wyjaśnił, za czystość na terenie nekropolii odpowiadają ich zarządcy. "Natomiast osoby, które prowadzą okolicznościowy handel, powinny zadbać o wygląd otoczenia stoiska w trakcie sprzedaży, jak również sprzątnąć po zakończeniu działalności" - dodał.

Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta monitorują porządek w stolicy. Jednak informacje o zanieczyszczeniach mogą przekazywać również mieszkańcy – za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Wszystkich Świętych Cmentarze bezpieczeństwo
