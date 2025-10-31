Nowy przetarg na taksówki pod Dworcem Centralnym

Postój taksówek przed Dworcem Centralnym Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dworzec Centralny jest jednym z największych tego typu obiektów kolejowych w Polsce. Jak podkreślił Zarząd Dróg Miejskich, każdej doby obsługuje kilkadziesiąt tysięcy podróżnych z całego kraju i zagranicy. Część z nich w dalszą podróż, już po Warszawie, wybiera się taksówką. "Miejsce pod głównym wejściem na dworzec, cieszy się ogromną popularnością wśród taksówkarzy" - podkreślono.

Dobiega końca umowa z dotychczasowym dzierżawcą postoju taksówek przy ulicy Emilii Plater przed wejściem na Dworzec Centralny, dlatego drogowcy szukają nowego. Tak jak poprzednio chcą, by terenem zarządzała jedna firma. "Chcemy, aby obsługa tego miejsca była prowadzona w sposób uporządkowany, dlatego już dawno zdecydowaliśmy o wydzierżawieniu terenu jednej firmie. Jest to również duże ułatwienie dla pasażerów, którzy będą mogli liczyć na jasne i jednolite warunki przewozu" - zaznaczył ZDM.

Sześć taksówek

Do dyspozycji nowego dzierżawcy będzie sześć miejsc postojowych. "Cena wywoławcza w przetargu wynosi 10 tysięcy złotych miesięcznie, a okres, na który chcemy podpisać umowę wynosi trzy lata" - sprecyzowali drogowcy. Jak zaznaczyli, jednym z warunków zawartych w postępowaniu, jest konieczność posiadania licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

Na oferty w przetargu czekają do 20 listopada.