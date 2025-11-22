Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Awaria wodociągowa w metrze. Musieli zamknąć pięć stacji

Stacja drugiej linii metra Centrum Nauki Kopernik
Druga linia warszawskiego metra dotarła na Targówek (archiwum)
Źródło: Fakty TVN
Przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik doszło do awarii wodociągowej. W jednym z tuneli ujawniono wyciek wody. Z tego powodu konieczne było wyłączenie pięciu stacji z ruchu. Utrudnienia trwały kilkadziesiąt minut.

W sobotę rano doszło do awarii na drugiej linii metra.

- Mamy awarię instalacji wodociągowej przy stacji Centrum Nauki Kopernik, dlatego jeździmy w dwóch pętlach: od Bemowa do Ronda ONZ i od Dworca Wileńskiego na Bródno. Na miejsce wezwana została ekipa w zlokalizowania miejsca przecieku i usunięcia awarii - celu usunięcia - poinformowała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Jak wyjaśniła, doszło do wycieku wody w jednym z tuneli. - Zasuwy są aktualnie zamknięte. Musimy usunąć ten wyciek - dodała.

Awaria została usunięta chwilę przed godziną 11. - Ruch został przywrócony - przekazała Bartoń.

Do awarii doszło w rejonie stacji M2 Centrum Nauki Kopernik

Źródło: PAP

Pociągi nie dojeżdżały na pięć stacji

Z ruchu wyłączone były stacje: Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Nowy Świat-Uniwersytet i Świętokrzyska.

Zarząd Transportu Miejskiego podał, że uruchomiono także linię zastępczą Z "Za metro" na trasie między Rondem ONZ a Dworcem Wileńskim.

Lista stacji metra wyłączonych z ruchu

Źródło: WTP
pc

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Komunikacja

