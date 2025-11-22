Awaria wodociągowa w metrze. Musieli zamknąć pięć stacji

Druga linia warszawskiego metra dotarła na Targówek (archiwum) Źródło: Fakty TVN

W sobotę rano doszło do awarii na drugiej linii metra.

- Mamy awarię instalacji wodociągowej przy stacji Centrum Nauki Kopernik, dlatego jeździmy w dwóch pętlach: od Bemowa do Ronda ONZ i od Dworca Wileńskiego na Bródno. Na miejsce wezwana została ekipa w zlokalizowania miejsca przecieku i usunięcia awarii - celu usunięcia - poinformowała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Jak wyjaśniła, doszło do wycieku wody w jednym z tuneli. - Zasuwy są aktualnie zamknięte. Musimy usunąć ten wyciek - dodała.

Awaria została usunięta chwilę przed godziną 11. - Ruch został przywrócony - przekazała Bartoń.

Pociągi nie dojeżdżały na pięć stacji

Z ruchu wyłączone były stacje: Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Nowy Świat-Uniwersytet i Świętokrzyska.

Zarząd Transportu Miejskiego podał, że uruchomiono także linię zastępczą Z "Za metro" na trasie między Rondem ONZ a Dworcem Wileńskim.

